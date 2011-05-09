موزه تاریخ طبیعی ایلام بعد از 12 سال همچنان در انتظار بهره برداری

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، استان ایلام به دلیل داشتن آثار طبیعی و گونه های جانوری و گیاهی از تنوع خاصی برخوردار است.

این استان به واسطه داشتن چنین ویژگیهایی همچنین با توجه به اینکه 87 درصد مساحت استان ایلام را عرصه های طبیعی و ملی تشکیل می دهد یکی از مقصدهای گردشگران از سراسر کشور است.

استان ایلام با داشتن 80 زیستگاه متنوع یکی از غنی ترین محیط های طبیعی کشور محسوب می شود که گونه های گیاهی و جانوری متنوعی در زیستگاه های آن بسر می برند و ز 162 گونه پستاندار کشور 32 گونه و از 502 گونه پرنده 183 گونه در استان ایلام وجود دارد.

یکی از اقدامات مثبت در جهت معرفی طبیعت ایلام و ویژگیهای برجسته و پتانسیلهای استان در بخش منابع طبیعی، احداث موزه تاریخ طبیعی در استان ایلام بود و این موزه از ‪ دهها ویترین و دیوارنمای پستانداران، پرندگان، خزندگان، آبزیان و سنگواره‌های دیرینه‌شناسی تشکیل شد.

در بخش پستانداران ‪ ۲۲‬ گونه از انواع پستانداران شاخص استان از جمله قوچ و میش ارمنی، کل و بز، آهو و سنجاب ایرانی، کفتار و غیره در هشت ویترین نگهداری می‌شود.

بیش از ‪ ۴۶‬ گونه انواع پرندگان خشک‌زی، آبزی و کنار آبزی شامل انواع پرندگان شکاری و مرغابی سانان در بخش پرندگان در ‪ ۱۰‬ ویترین نگهداری می‌شود.

همچنین در بخش آبزیان ‪ ۵۸‬ گونه از آبزیان مختلف آبهای استان و دیگر اکوسیستمهای آبی کشور نگهداری می‌شود و در بخش سنگواره‌ها نیز، سنگواره‌هایی از دوران مختلف زمین‌شناسی متعلق به موجودات آبزی زمانهای بسیار دور نگهداری می‌شود.

تمام این قابلیتها و مشخصات در حالیست که این موزه متاسفانه بعد از گذشت 12 سال هنوز به بهره برداری نرسیده است.

طبق گفته مدیرکل سابق محیط زیست استان ایلام، کار ساختمان سازی این پروژه در زمینی به زیربنای یک هزار و 150 متر مربع به اتمام رسیده و در مرحله محوطه سازی و نمای داخلی قرار دارد.

قاسم دیانت طلب اظهار داشت: اعتبار اولیه این طرح پنج میلیارد ریال بوده و از محل اعتبارات سفر استانی رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز مبلغی برای تکمیل و راه اندازی این طرح نیز اختصاص یافته است.

وی یادآور شد: با بهره برداری از این موزه تاریخ طبیعی که در منطقه تفریحی چغا سبز واقع است علاقمندان می توانند با سیر و مراحل تکاملی گیاهان و جانواران و طبیعت و حیات وحش و محیط زیست استان ایلام آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح هم اکنون بالای 95 درصد پیشرفت فیزیکی دارد اما معلوم نیست به چه دلایلی کار این موزه هنوز تمام نشده است و آماده بهره برداری نیست.

موزه تاریخ طبیعی ایلام از جمله مکانهای فرهنگی، اجتماعی، علمی و نمایشگاهی استان است که می‌تواند در شناسایی زیست بومهای مختلف و جمعیت جانوری و پوشش گیاهی آنها برای گردشگران نوروزی نقش مهمی ایفا کند.

این گنجینه بازگوکننده تاریخ طبیعت استان بوده و نمونه‌های جالب و ارزنده آثار خلقت اعم از جاندار و بی‌جان به روشهای علمی در آن نگهداری می‌شود.

این موزه موسسه‌ای علمی و آموزشی برای بررسی و بیان روند تکامل حیات و آنچه در این رابطه موثر بوده است.

با توجه به این نکته که تا چه حد زندگی انسان به طبیعت بستگی دارد، اهمیت علوم طبیعی و نقش موزه‌های تاریخ طبیعی در اشاعه و پیشبرد این رشته از علوم را بیشتر آشکار می‌سازد.