محسن مومنی شریف در گفتگو با خبرنگارمهر، درباره ارزیابی اش از میزان استقبال از بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران گفت: مردم ما برای نمایشگاه احترام خاصی قائل‌اند و این احترام ناشی از اهمیتی است که آنها به کتاب می دهند و این برای هر کشوری افتخارآمیز است.

وی حضور ناشران آثار مربوط به انقلاب و نیز دفاع مقدس در نمایشگاه امسال را خوب ارزیابی کرد و گفت: وضعیت این ناشران نسبت به قبل خیلی بهتر شده و من به شوخی به یکی از دوستان گفتم که آنها تحت تاثیر "سوره مهر" قرار گرفته اند که در سال های گذشته و نیز امسال حضور خوبی داشته و دارد.

رئیس حوزه هنری افزود: نکته مهم‌تر استقبال مردم از کتاب های انقلاب و دفاع مقدس است که کاملاً احساس می شود و باید به این نیاز که به صورت درونی در مردم وجود دارد، پاسخ داده شود.

مومنی همچنین درباره ارزیابی اش از عملکرد وزارت ارشاد در برگزاری دوره بیست و چهارم نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گفت: تلاش دوستان ارشاد با توجه به امکانات موجود قابل تقدیر است؛ به هر حال باید بپذیریم که فضای مصلی محدود است و با توجه به این فضای محدود، کار مسئولان وزارت ارشاد قابل تقدیر است.

وی در عین حال گفت: باید شرایطی فراهم شود که دست وزارت ارشاد باز باشد تا بتواند نمایشگاهی متناسب با نام و جایگاه نمایشگاه کتاب تهران برگزار کند. باید توسط وزارت بازرگانی مکانی مخصوص این نمایشگاه ایجاد شود و آقای رئیس جمهور هم مساعدت کند.