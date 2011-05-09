نگاه جدید قاهره به تهران و رهایی مصر از هیمنه آمریکایی- اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الدستور اردن امروز در مقاله ای با عنوان "چرا بهار عربی نگرانی اسرائیل را بر انگیخت؟" می نویسد: انقلاب های "بهارعربی" اسرائیل را بیشتر از هر زمان دیگر نگران و مضطرب کرده است.

"عبدالله محمد القاق" نویسنده این مقاله با اشاره به تحقیقی که در روزنامه فایننشال تایمز شده، می نویسد: یکی از علت های اصلی نگرانی مسئولان اسرائیلی در حقیقت همان هویت حقیقی و نیات گروه های معارض عربی است و غرب هم با اسرائیل دراین نگرانی شریک است اما اسرائیلی ها مضطرب تر هستند.

شاید منبع این احساس خطر اسرائیلی در اظهارات اخیر مسئولان مصری است که جوانان مصری را به بازنگری درتوافقنامه کمپ دیوید و همچنین توقف صادرات گاز به اسرائیل دعوت می کند و درعین حال اظهارات "نبیل العربی" وزیرخارجه دولت جدید که اعلام کرد: مصر برای تشکیل کشور مستقل فلسطین و ارائه آن به سازمان ملل متحد در سپتامبر آتی تلاش می کند و همچنین درنظر دارد تا گذرگاه رفح را طی روزهای آتی بگشاید. اما موضوعی که اسرائیل را بسیار آزرده خاطر و نگران کرده آشتی ملی فلسطینی بوده است.

از سوی دیگر اسرائیلی ها از اظهارات وزیرخارجه مصر درخصوص نزدیکی روابط مصر با ایران نیز بسیار نگران و سراسیمه هستند؛ موضوعی که "احمد ابوالغیط" وزیرخارجه سابق نسبت به برقراری آن مایل نبود و همیشه تلاشش برای برهم زدن و سرد نگه داشتن روابط تهران و قاهره به ویژه طی 5 سال اخیر بود تا به نوعی رضایت آمریکا و اسرائیل را به دست آورد.

الدستور درادامه تحلیل خود از موضوع تقویت روابط مصر با ایران و نگرانی صهیونیستها می نویسد: مناسبات مشترک ایران و مصر که آمریکا واسرائیل از آن بسیار در هراسند و اگر ترکیه هم به آنها بپیوندد می تواند نقش مهمی در دور کردن مصر از هیمنه و تسلط آمریکا ایفا کند.

همکاری جدید از طریق تبادل تجاری با ایران و ترکیه که از مرز 6 میلیارد دلار می گذرد می تواند پشتیبان وحامی روابط سه جانبه ایرانی - مصری - ترکی شود و همین مناسبات مصر را به طرفی قوی در مقابله با دسیسه صهیونیستی تبدیل می کند.

الدستور در پایان می نویسد: بنابراین رژیم صهیونیستی که دوره طلایی را با برخی از رژیم های عربی به ویژه با مصر به لحاظ امنیتی داشت دیگر هرگز به آن دوران باز نمی گردد و همچنین این رژیم از ناتوانی اطلاعاتی و جاسوسی در داخل جهان عرب و اسلام رنج خواهد برد و درعین حال از تمایل کشورهای عربی به تقویت همکاری اسلامی برای حمایت از سرنوشت مبارزه فلسطینیان و حمایت از تشکیل دولت مستقل فلسطین و محقق شدن وحدت ملی بین گروه های مقاومت فلسطینی نیز در رنج و نگرانی خواهد بود.