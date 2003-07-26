مردم آمريكا: كاخ سفيد ، اقدام ضد انساني مرتكب شده است

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهروندان آمريكايي در گفتگو با شبكه الجزيره ، اعلام كردند كه مقامات آمريكا با اين اقدام قوانين انساني و اخلاقي را زير پا گذاشته است .

يك شهروند آمريكايي گفت : وقتي ما به كشته هاي دشمن احترام نگذاريم ، آيا توقع داريم كه آنها هم متقابلا به مردگان ما بي احترامي نكنند.

اين شهروند پرسيد: چطور زماني كه تصاوير اجساد نظاميان آمريكايي از شبكه هاي تلويزيوني پخش شد دولت آمريكا به شدت به اين اقدام اعتراض كرد و آن را اقدامي ضد انساني خواند.

يك شهروند ديگر آمريكايي گفت : ما از اين اقدام دولت خود متقاعد نشده ايم ،اين اقدام زشت است و شايسته نبود با اجساد آنها اينگونه برخورد شود.

اما فرماندهي غير نظامي آمريكا ادعا كرد كه با پخش اين تصاوير ملت عراق متقاعد مي شوند كه اين دو پسران صدام هستند.

تحليلگران ، اقدام آمريكا در پخش تصاوير اجساد پسران صدام را نوعي لطمه وضربه سخت به وجهه آمريكا اعلام كردند و اينكه كشوري كه هميشه مدعي دفاع از قانون و حقوق بشر است چگونه وقتي الجزيره تصاوير اسرا و كشته هاي آمريكايي را پخش كرد شديدترين حملات تبليغاتي را عليه اين شبكه به راه انداخت و اين شبكه را متهم به نقض توافقنامه ژنو در مورد رعايت قوانين جنگ كرد .

