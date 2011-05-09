تشکیل سازمان امور دانشجویان محل اختلاف مجلس و وزارت علوم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان مجلس که تشکیل سازمان امور دانشجویان را خلاف قانون دانسته‌اند، گفت: نمایندگانی که این طور اظهار نظر می‌کنند خودشان تصویب کردند که مدیریت واحدی برای رفاه دانشجویی تشکیل شود اما در زمانی که مجلس این موضوع را تصویب می‌ کرد اگر نام این مدیریت واحد را سازمان می‌گذاشت، شورای نگهبان به نوعی تلقی توسعه دولت را از این مصوبه برداشت می‌کرد لذا در زمان تصویب نام خاصی بر روی مصوبه‌ای که تاکید بر تشکیل مدیریت واحد برای رفاه دانشجویی داشت گذاشته نشد.

معاون دانشجویی وزیر علوم افزود‌: به موازات مصوبه مجلس برای ایجاد مدیریت واحد رفاه دانشجویی، شورای عالی اداری بحث سازمان امور دانشجویان را تصویب کرد و مقرر شد چارت سازمان امور دانشجویان مشخص و توسط دولت تصویب و سپس کارش را به طور رسمی آغاز کند.

به گزارش مهر، تأسیس سازمان امور دانشجویان در دولت نهم در قالب چارت سازمانی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف تمرکزگرا کردن ارائه خدمات دانشجویی در راستای خدمت رسانی بیشتر به دانشجویان در زمینه های مختلف مطرح شد.

سعداله نصیری قیداری عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر از منتفی شدن تشکیل سازمان امور دانشجویان خبر داد و گفت: تشکیل سازمان دانشجویان خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری و خلاف اصل 44 قانون اساسی مبنی بر کم کردن تصدی دولت است.

وی افزود: تشکیل سازمان امور دانشجویان تاکنون بارها در کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح شده و همواره در کمیسیون آموزش با آن مخالفت کردیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: تشکیل سازمان امور دانشجویان در لایحه برنامه پنجم دولت نیز آمده بود اما در کمیسیون آموزش و تحقیقات رد شد و در قانون برنامه پنجم نیز نیامده است لذا هیچ دلیلی برای تشکیل این سازمان وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: معاون دانشجویی وزیر علوم از اول مدافع تشکیل سازمان امور دانشجویان بود و حتی وقتی تشکیل این سازمان در لایحه برنامه پنجم آمده بود در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور یافت و از تشکیل این سازمان دفاع کرد اما به جایی نرسید.

نصیری در پاسخ به اینکه آیا سازمان امور دانشجویان می تواند صرفا با مصوبه دولت تشکیل شود به مهر گفت: نمی تواند، چون خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است.

علاوه بر نصیری قیداری نمایندگان دیگری در کمیسیون آموزش و تحقیقات هستند که تشکیل سازمان امور دانشجویان را منتفی شده بدانند.