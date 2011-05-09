تعاونیهای زراعی؛ اساس توسعه اقتصاد گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، کوچک بودن زمین های کشاورزی و عدم سود آوری به دلیل نبودن امکانات و فناوری های نوین، منجر به مهاجرت روز افزون کشاورزان روستانشین به شهرها خواهد شد.

فرزندان این کشاورزان کهنسال به دلیل فقدان امکانات نوین کشاورزی و سودآوری اندک و ناچیز شیوه سنتی کشاورزی، اقدام به ترک زمین های کشاورزی و بطور کلی روستاهای خود کرده و کشاورزان کهنسال که توان استفاده و بهره برداری بهینه ازاین زمین ها را ندارند، نسبت به فروش آنها به متمولان شهرنشین و یا تغییرکاربری زمین های خود اقدام می کنند.

لزوم توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در گیلان

درچنین شرایطی ضمن کاهش تدریجی محصولات کشاورزی، سبب بیکاری بیشتر نیروهای کارروستایی فراهم شده و در نهایت منجر به افزایش واردات محصولات کشاورزی ونیز وابستگی شدید به دیگر کشورها می شود.

توسعه اقتصاد کشاورزی ازچنان اهمیتی برخوردار است که کشورهای فاقد اقتصاد کشاورزی پیشرفته که قادر به تولید محصولات کشاورزی نیستند، وابستگی بسیار شدیدی به کشورهای توسعه یافته کشاورزی پیدا کرده و برای تهیه این محصولات برای جلوگیری ازگرسنگی مردم کشورخود، حاضر به پذیرش هرگونه شرایط ناخوشایندی خواهند شد.

در این ارتباط استاندار گیلان کشاورزی را از ارکان مهم اقتصاد استان دانست و گفت: با توجه به جایگاه کشاورزی گیلان در کشور با همکاری مردم و مسئولان این جایگاه باید ارتقاء یابد.

مهدی سعادتی با اعلام اینکه با گسترش کشاورزی مکانیزه و اقتصادی شدن این عرصه در آمد کشاورزان نیز افزایش می یابد، افزود: پیش بینی می شود امسال 30 هزار هکتار از شالیزارهای استان بصورت ماشینی نشاء و حدود 80 هزار هکتار از شالیزارهای استان نیز بصورت مکانیزه برداشت شود.

مکانیزاسیون کشاورزی سبب افزایش سطح تولید و کاهش هزینه ها می شود

وی با بیان اینکه مکانیزاسیون کشاورزی سبب افزایش سطح تولید و کاهش هزینه ها می شود، اظهارداشت: برای تبدیل کشاورزی سنتی به کشاورزی مکانیزه و پیشرفته باید تلاش بیشتری انجام شود.

استاندار گیلان با اشاره به وسعت 420 هزار هکتاری زمین های کشاورزی استان گفت: با این حجم وسیع زمین های کشاورزی نباید هیچ بیکاری در گیلان وجود داشته باشد. وی همچنین به استفاده بیشتر از تکنولوژی های جدید در کشاورزی تأکید کرد و یادآورشد: توجه واقعی به آموزش و تحقیقات کشاورزی این بخش را متحول خواهد کرد.

با توجه به اهمیت کشاورزی برای کشورها بخصوص کشور ایران که ازنظر وسعت خاک کشاورزی و نیروی انسانی بسیار غنی بوده و درصورت رفع این معضلات، سبب توسعه اقتصاد کشاورزی در کشور می شود و دراین راستا ضمن جلوگیری از خروج مبالغ زیادی ارز از کشور، موجبات ارزآوری بیشتری را نیزدراین بخش فراهم می کند باید راهکاری مناسب ازسوی تمامی اندیشمندان بویژه صاحبنظران اقتصادی اتخاذ شود.

تشکیل تعاونی های تولید مانع کوچکترشدن تدریجی زمین های مزروعی خواهد شد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان مناسبترین روش جلوگیری ازکوچکترشدن تدریجی زمین های مزروعی را استفاده از شیوه کاشت تعاونی دانست.

اردشیر روحی ماسوله افزود: با تشکیل تعاونی های کشاورزی، زمین های مزروعی کوچک تبدیل به زمین های بزرگ شده که استفاده از ماشین آلات متعدد کشاورزی ونیز نیروهای کار کشاورزی متخصص و ماهر برای تمامی مراحل کاشت، داشت و برداشت درآن فراهم می شود.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه تعاونی های روستایی از تشکل های مردمی است که برای پشتیبانی و حمایت از کشاورزان روستاها بوجود آمده و در قطب کشاورزی و روستاها تنها تشکیلاتی هستند که کشاورزان به آنها اعتماد دارند، به این دلیل نقش این تعاونی ها درمکانیزاسیون کشاورزی می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان ادامه داد: ازآنجائیکه یک کشاورز به تنهایی قادر به تهیه ماشین آلات متعدد و مختلف کشاورزی و نیز نیروهای متخصص و آموزش دیده کشاورزی برای زمین های مزروعی خود نیست، با عضویت و پیوستن به این تعاونی ها می تواند ازتمامی امکانات مکانیزاسیون کشاورزی استفاده کند.

وی یادآورشد: استان گیلان بدلیل مجاورت با دریای کاسپین، بهره گیری از باران فراوان، رطوبت کافی، رودخانه‌ های زیاد و خاکهای آبرفتی از قطب های کشاورزی و حاصلخیز کشور بوده و در تولید محصولات کشاورزی و تأمین نیازهای غذایی نقش اساسی دارد.

به هر حال مهمترین سرمایه بخش کشاورزی تشکل ها و تعاونی های تولیدی هستند که باید مورد حمایت جدی قرار گیرند چرا که پیشبرد اهداف کلان اقتصادی بخش کشاورزی با حفظ و حضور تعاونی ها امکانپذیر است.