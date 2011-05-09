کشته شدن 16 نفر در اعتراضات اخیر/ 6 نظامی در بین کشته شدگان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یک منبع نظامی از کشته شدن دستکم 16 نفر در حملات روز گذشته گروه های تروریستی در سوریه خبر داد. 6 تن از این افراد کشته شده نظامی بودند.

این منبع افزود: یگان های ارتش و نیروهای امنیتی در حال تعقیب افراد مسلح در درعا، بانیاس و حمص هستند و نیروهای سوری توانستند شماری از آنها را بازداشت و مقادیر زیادی سلاح کشف و ضبط کنند.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که نیروهای امنیتی سوریه شماری از رهبران مخالفین و معترضین در بانیاس واقع در شمال غرب این کشور را بازداشت کردند. "شیخ انس عیروط" و "بسام صهیونی" از جمله این رهبران به شمار می روند.

در همین حال مخالفین اعلام کردند که نیروهای سوری طی 48 ساعت گذشته 250 نفر را در بانیاس بازداشت کرده اند. بنا بر اعلام شاهدان عینی، آب، برق و تلفن در شهر بانیاس هم اکنون قطع است.

رویترز نیز همچون دیگر رسانه های غربی با بزرگنمایی رویدادهای اخیر سوریه گزارش داد که نیروهای ارتش سوریه روز گذشته برای سرکوب اعتراضات تانک های خود را در شهر حمص مستقر کردند.

طبق گزارش رسانه های غربی از آغاز اعتراضات سوریه (15 مارس) تاکنون که با هدف انجام اصلاحات سیاسی، اقتصادی و سیاسی صورت می گیرد 800 نفر کشته شده اند. این آمارها در حالی ارائه می شود که منابع سوری آنها را تایید نکرده اند.