توقف 15 روزه لایحه بودجه 1390 در تونل صحن علنی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، توقف 16 روزه نمایندگان در بررسی لایحه بودجه 90 در ابتدای سال پایانی حضور بهارستانی ها در مجلس هشتم اما و اگرهای فراوانی را برانگیخته است.

سه شنبه؛ روز جهش بی‌سابقه مجلس در تصویب بند های لایحه بودجه 90‏

نمایندگان مجلس شورای اسلامی سه شنبه هفته گذشته را در حالی به پایان رساندند که در جهشی بی سابقه ‏باتصویب 60 بند از لایحه بودجه، بررسی این لایحه را به نقطه نهایی آن نزدیک کردند به این امید که بتوانند روزهای ‏آخر هفته را با فراغ بال در حوزه های انتخابیه خود بگذرانند. این در حالی است که نمایندگان در طول هفته اول بررسی لایحه بودجه تنها ‏‏ 22 بند از لایحه بودجه را به تصویب رسانده بودند.‏

چهارشنبه؛ روز تذکرات بی پایان

اما چهارشنبه صبح صحن علنی مجلس کار خود را با تذکرات پی در پی نمایندگان آغاز کرد. این تذکرات، عمده ‏وقت مجلس را به خود اختصاص داد اما لاریجانی با سرعت 3 بند پایانی بودجه را نیز به تصویب رساند تا مجلس ‏به بررسی ردیف ها و جداول لایحه بودجه ورود پیدا کند. به این ترتیب جلسه نوبت صبح مجلس با تذکر توکلی به ‏برخی ابهامات بودجه های فرهنگی دولت، برای بررسی مواد مراعا مانده در کمیسیون تلفیق پایان یافت و ادامه ‏کار صحن به پایان بررسی های کمیسیون تلفیق در نوبت عصر موکول شد اما پس از تغییر مکرر ساعات تشکیل ‏مجدد صحن علنی مجلس در شیفت بعد از ظهر، جلسه صحن به دلیل آماده نبودن گزارش کمیسیون تلفیق بالاخره ‏لغو شد. ‏

پنجشنبه؛ روز گریز نمایندگان به حوزه های انتخابیه‏

صبح پنج شنبه نیز بررسی لایحه بودجه تا ساعت 12 ادامه یافت و مواد مراعا مانده به دلیل تذکرات پی در پی ‏نمایندگان به کندی بررسی شد. بعد از آن لاریجانی برای حضور در همایش بزرگداشت شهدای شیراز عازم استان ‏فارس شد و رای استمزاجی ابوترابی فرد(نائب رئیس مجلس) نیز برای ادامه جلسه صحن علنی در نوبت بعد از ‏ظهر با مخالفت قاطبه نمایندگان مواجه شد، بنابراین بررسی پایانی بودجه به صبح یکشنبه موکول شد. ‏

یکشنبه؛ روز پر درد سر مجلس

اما جلسه پر حاشیه صحن علنی امروز صبح نیز با 2 ساعت تاخیر با تذکر برخی نمایندگان از جمله کامران آغاز ‏شد، تذکر کامران مبنی بر اختصاص برخی ردیف ها به حوزه های انتخابیه اعضای کمیسیون تلفیق و اصرار ‏برحذف این ردیف ها در صحن واکنش شدید حجت الله رحمانی نماینده الیگودرز را بر انگیخت و باعث شد تا لاریجانی برای پرهیز از ادامه دار شدن مجادله نمایندگان باز هم مجلس را ‏تعطیل کند.

نوبت بعد از ظهر صحن هم تعطیل و نوبت فردا صبح صحن علنی نیز تعطیل شد و بررسی ادامه بودجه ‏به فردا(دوشنبه) بعد از ظهر موکول شد. تا لایحه بودجه در ادامه فراز و نشیب های 16 جلسه گذشته خود یک روز دیگر را ‏نیز تجربه کنند.



هیئت رئیسه مجلس این بار با اولتیماتوم به کمیسیون تلفیق اعلام داشت بررسی بودجه در این کمیسیون حداکثر باید ‏تا فردا ظهر به پایان برسد.

باید منتظر بود و دید که آیا این اولتیماتوم جدی هیئت رئیسه مجلس، سوت پایان ماراتن سخت و نفس گیر بودجه 90 را که ماه دوم سال بودجه رسیده است به صدا در خواهد آورد یا اینکه جدال نمایندگان بر سر بودجه های عمرانی حوزه های انتخابیه آنها سرنوشت برنامه یکساله کشور را چند روز دیگر دستخوش تلاطم و بلاتکلیفی قرار خواهد داد.