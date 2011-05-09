به گزارش خبرنگار مهر، هر چند فضای معنوی حاکم بر این سفر می تواند دارای تاثیرات قابل تامل باشد، اما به گفته کارشناسان نحوه گزینش این هنرپیشه ها برای اعزام، ابهام در اولویتهای انتخاب، مرجع گزینش و ....از مهمترین سئوالاتی بوده که همچنان از سوی اهالی فرهنگ و هنر مطرح و بدون پاسخ مانده است.

در میان نام‌های منتشره آنچه که بیش از پیش نمود پیدا می کند نبود نامی از بزرگان عرصه سینما در این لیست است. نام‌هایی که به جرات می‌توان گفت سال‌ها بی‌حاشیه برای رشد فرهنگ این کشور زحمت کشیده و گام‌های بلند در راستای اقتدار سینمای ایران برداشته اند.

کسانی که اعزام شدند/ آنهایی که دیده نشدند

درحالی‌که در لیست منتشره نام هنرپیشه هایی چون محمدرضا گلزار، مهناز افشار، لیلا اوتادی، رز رضوی ، محمدرضا شریفی‌نیا و فرزندش به چشم می‌خورد، جای خالی بزرگانی چون پرویز پرستویی، ابراهیم حاتمی کیا، مجید مجیدی، محمدعلی کشاورز، عزت الله انتظامی، ثریا قاسمی، پروانه معصومی، داود میرباقری، علی نصیریان و دهها هنرمند پیشکسوت دیگر به چشم می خورد.

نام‌هایی که تکرار شدند

جای خالی نام پیشکسوتان در کنار هنرپیشه های جوان در حالی به چشم می خورد که در میان نام دعوت شدگان امسال، نام‌هایی وجود دارد که برای دومین بار متوالی از سوی متولیان و با هزینه دولتی به این سفر اعزام می شوند.

اعزام چهره‌های تازه وارد

اما اگر به اعزام سوپراستارها به این سفر بسنده کنیم، در میان لیست منتشره نام‌هایی به چشم می خورد که طی یکی دو سال اخیر به عرصه تلویزیون و سینما پیوسته و هنوز بر توانایی این افراد برای استمرار فعالیت در عرصه سینما و تلویزیون ابهاماتی وجود دارد که بر اساس شنیده‌ها، حمایت یکی از چهره‌های شناخته شده سینما از وی در این اعزام بی تاثیر نبوده است.

توجه به سوپراستارها

سوپراستارها این روزها به شدت مورد توجه قرار می‌گیرند. این فارغ از اعزام آنها به حج عمره‌ای است که بسیاری تا زمان مرگ آرزوی تشرف به آن را دارند و گاه فقط حسرت دیدار با معبود را با خود به همراه می‌برند. توجه به سوپراستارها گاه به دستمزدهای چند میلیونی برای حضور چند دقیقه‌ای در تلویزیون منجر می‌شود. مدتی پیش خبری منتشر شد مبنی بر اینکه یک خواننده سوپر استار برای حضور چند دقیقه ای در تلویزیون رقم چند ده میلیون تومانی گرفته که البته از سوی مسئولین تایید و یا رد نشد.

گاه این توجه تا جایی است که برخی هنرپیشه های میلیاردر برای حل مشکلاتشان دامکان دسترسی بیشتری به برخی مقامات کشوری دارند.فرصتی که معدود شهروندان عادی از آن برخوردارند.

فراموش‌شدگان

مدتی پیش داود رشیدی رئیس انجمن بازیگران خانه سینما پس از درگذشت زنده‌یاد محمد ورشوچی در گفتگویی با یکی از خبرگزاری‌ها از علاقه زنده‌یاد ورشوچی به سفر حج صحبت کرد و گفت با مرگ او این حسرت برای بازیگر باسابقه باقی مانده است. بازیگران دیگری را هم می‌توان به فهرستی اضافه کرد که رویای حج را با خود دارند.

طبیعی است اگر فضایی هم برای این سفر معنوی فراهم می‌شود، می‌توان با انتخاب درست هر سال این فرصت را به وجود آورد تا آنهایی که استحقاق بیشتری دارند به این سفر بروند.