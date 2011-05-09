شهرام شکیبا نویسنده، شاعر و طنزپرداز در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مصلی مکان نماز خواندن است، نه جای کتاب فروختن. حضور طولانی غرفه‌داران در فضای شبستان برایشان طاقت‌فرساست. مشخص نیست این سالن سیستم تهویه دارد یا خیر.

وی افزود: شبستان برای نمایشگاه کتاب بسیار کوچک است. البته بیان این حرف‌ها هیچ اهمیتی ندارد، چون هرسال دوستان نویسنده و ناشر، انتقاداتی از این دست مطرح می‌کنند و مسئولان هم کار خودشان را می‌کنند. متاسفانه در کشور ما انسان‌ها اصلا به حرف یکدیگر توجهی ندارند.

این طنزنویس در ادامه گفت: در کشور ما یک تعریف سنتی از نمایشگاه کتاب وجود دارد و آن یک فروشگاه بزرگ است. همیشه هم وقتمان را با توجه به این موضوع تنظیم می‌کنیم و به این فروشگاه بزرگ می‌آییم. به قول مظفرالدین شاه همه چیز ما به همه چیزمان می‌آید!

شکیبا درباره آثارش در نمایشگاه گفت: من با 2 عنوان کتاب "صفحه آخر" شامل مجموعه طنزهای اجتماعی سیاسی منتشر شده در روزنامه خبر و سایت خبرآنلاین و "دو تخم مرغ در مه" شامل طنزهای سینمایی‌ام در نمایشگاه حضور دارم.

این نویسنده هر روز از ساعت 15 تا 18 برای گفتگو و امضای کتاب مخاطبان در غرفه کتاب نیستان واقع در راهرو 16 غرفه اول حضور دارد.