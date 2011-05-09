ایران :

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: دفاع حقیقی از ولایت فقیه یک تکلیف است

سخنگوی شورای نگهبان: برخی مصوبات بودجه مغایر با شرع و اصول قانون اساسی است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خبر داد:‌اشتغال 50 هزار نفر فرزندان شاغلان و بازنشستگان کشوری

تفاهم:

وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد: ساخت 2 میلیون مسکن در سال 90 و 91

با تثبیت سهمیه بنزین در خرداد؛ بنزین و گازوئیل گران نمی‌شود

سکه در سراشیبی قیمت

واردات خودروهای لوکس متوقف می‌شود



تهران امروز:

وزیر اطلاعات به کابینه بازگشت

واکنش رئیس جمهور به وقایع اخیر

واکنش سرد اصلاح طلبان به کارت دعوت جریان انحرافی

جام جم :

رئیس جمهور: دولت دفاع از ولایت فقیه را تکلیف می‌داند

پس لرزه‌های مرگ بن لادن بر بازارهای جهانی

بودجه استان‌ها مجلس با متشنج کرد



جوان:

تقدیر از برترین‌های جشنواره فرهنگی هنری هجرت

اولین گام فروپاشی آل خلیفه بحرین

فرصت یک ماهه برای معرفی دانشگاه آزاد



حمایت:

عقب نشینی رژیم بحرین در برابر انقلابیون؛ حالت فوق‌العاده لغو شد

سهمیه بنزین خرداد بدون تغییر

وزیر اطلاعات در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به اسناد موجود: بن لادن مدت‌ها پیش مرده بود



خراسان:

مذاکرات وزیر امور خارجه ایران با مقامات امارات درباره بحرین

اعتراض به تغییرات کمیسیون تلفیق در ردیف‌های بودجه جلسه علنی مجلس را به تعطیلی کشاند

رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت: دفاع از ولایت فقیه تکلیف است

دنیای اقتصاد:

پس از سفر به عمان و قطر انجام شد؛ وزیر امور خارجه در امارات

تاثیر افت بازارهای جهانی بر بورس تهران

بی‌اعتنایی سکه به سقوط



شرق:

محمدرضا باهنر:‌ رئیس جمهور نباید بگوید من مجلس تعیین می کنم

رئیس جمهور: شنیده ها درباره وجود رمال در دولت باعث انبساط خاطر شد

واگذاری خوابگاه‌های دانشجویی دولتی به بخش خصوصی



فرهیختگان:

جاسبی: دانشگاه آزاد شاخص مناسبی در واگذاری کارها به مردم و بخش خصوصی است

از 21 اردیبهشت با حذف پیش کد 021؛ تلفن‌های استان تهران 8 رقمی می شود

محسن رضایی: صدور حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب درباره وزیر اطلاعات برای جلوگیری از انحرافات بود



قدس:

وزارت رفاه منتشر کرد؛ پاسخ به ابهام‌های مردم درباره یارانه نقدی

معاون رئیس جمهور:‌ اضافه کار کارمندان با کاهش ساعات کار قطع نمی‌شد

وزیر اطلاعات: اسناد موثق داریم که بن لادن مدت‌ها پیش مرده بود



کیهان:

تشکل جلسه دولت به ریاست احمدی‌نژاد و با حضور مصلحی

دور تازه سرکوب مخالفان آل خلیفه؛ علمای لبنان: بحرین کربلا شده است

شورای نگهبان ایرادهای بودجه 90 را به مجلس اعلام کرد

ملت ما:

فعالیت کمیته سه نفره احمدی ‌نژاد متوقف شد؛ نسخه جامعتین تنها نسخه اصولگرایان برای وحدت

بازار رمالی در کشور همچنان داغ است

گرانی میوه هفتگی شد



هفت صبح:

وزیر پزشکان؛ از واقعیت تا بخشنامه

شرکای غرب مهمترین مشتریان نفتی ایران

قیمت موز ناگهان دو برابر شد



همشهری:

مرکز آمار ایران اعلام کرد: تمدید مهلت ثبت نام اطلاعات اقتصادی

وعده جدید استاندار تهران: تهران 91 بیکار ندارد

تداوم موج دستگیری مخالفان در بحرین