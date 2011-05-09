حمایت دولت وملت عراق از مردم بحرین/ دادن غرامت به آمریکائیها صحت ندارد

احمد چلبی رهبر کنگره ملی عراق و عضو پارلمان این کشور در سال 2004 در جریان سفر به ایران و شرکت در همایش بازکاوی مناسبات فرهنگی و تاریخی ایران و عراق با خبرنگار مهر گفتگو کرد.

وی درباره تلاش های اخیر آمریکا برای تمدید توافقنامه امنیتی با بغداد اظهار داشت که پارلمان عراق خواهان تمدید این توافقنامه نیست و کسانی که خواهان بقای نیروهای آمریکایی در عراق هستند بسیار انگشت شمار هستند و نظامیان آمریکایی در موعد مقرر (اواخر سال 2011) به طور کامل از عراق خارج خواهند شد.

وی درباره حضور گروهک منافقین در عراق اعلام کرد: من زمانی که در شورای حکومتی بودم سازمان مجاهدین خلق را یک عنصر نامطلوب و تروریستی در عراق معرفی کردیم و تصمیم گرفته شد که املاک این افراد که تعداد آنها بالغ بر 3 هزار و 400 نفر است مصادره و از عراق اخراج شوند، اما در عین حال دولت عراق تلاش می کند خروج این افراد به شکل کاملا انسانی صورت گیرد.

دبیرکل کنگره ملی عراق در ادامه خاطرنشان کرد که دولت عراق اقداماتی را در این زمینه اتخاذ کرده که وی به ماهیت این اقدامات اشاره ای نکرد.

چلبی در ادامه روابط ایران و عراق را بسیار حسنه و عالی توصیف و اعلام کرد که این روابط باید در همه زمینه ها رو به پیشرفت باشد.

این مقام عراقی در عین حال اوضاع امنیتی عراق را متزلزل توصیف و اظهار داشت که این مسئله نیازمند تلاش های روزافزون برای بهبود وضعیت کنونی است.

وی در بخش دیگر سخنان خود ضمن اعلام حمایت از ملت بحرین و اقدامات صورت گرفته از سوی عراقی ها همچون برپایی تظاهرات و ابراز همبستگی با مردم بحرین گفت: ما در عراق یک کمیته مردمی برای حمایت از ملت بحرین تشکیل داده ایم و در این رابطه کنفرانسی را با حضور شخصیت های برجسته و مخالف بحرین در بغداد برگزار کردیم که این کنفرانس تاثیر تبلیغاتی و رسانه ای گسترده ای داشت.

چلبی با بیان این مطلب افزود: حمایت های ما از ملت بحرین تاکنون در سطح مردمی بوده و دولت عراق نیز قطعا در این رابطه دنباله رو ما خواهد بود.

دبیرکل کنگره ملی عراق در پایان خبر موافقت پارلمان عراق با اعطای غرامت به آمریکایی هایی که در جنگ خلیج فارس آسیب دیده اند را تکذیب کرد و آن را شایعه رسانه ای خواند.

رسانه های خارجی اخیرا خبری را منتشر کرده بودند مبنی بر اینکه پارلمان عراق روز شنبه با پرداخت 400 میلیون دلار خسارت به تعدادی از آمریکایی های آسیب دیده در جریان جنگ خلیج فارس موافقت کرده است.

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مصاحبه : سمیه خمارباقی