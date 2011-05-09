سید محمود فاطمی عقدا در گفتگو با مهر اجرای کوتاه مرتبه سازی را از سیاستهای وزارت مسکن دانست و گفت: در شهرهایی که تراکم کمتری نسبت به کلان شهرها دارند و امکان کوتاه مرتبه سازی وجود دارد، این سیاست پیگیری می شود.

وی افزود: به غیر از کلان شهرها مشکل تامین زمین در دیگر شهرها وجود ندارد؛ بنابراین می توان در این شهرها ساخت خانه های ویلایی و یا حیاط دار را اجرا کرد.

رئیس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن با بیان اینکه این طرح در شهرهای جدید اطراف تهران هم به اجرا درآمده است، اظهارداشت: مشکل تامین زمین در شهرهای جدید کمتر است؛ بنابراین امکان ساخت خانه های ویلایی در شهرهای نزدیک تهران، وجود دارد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور در جریان بازدید ها از پروژه های مسکن مهر براین امر تاکید کرده است که به جای ساخت آپارتمان، وزارت مسکن به ساخت خانه های حیاط دار روی بیاورد.

به دنبال این اظهارات، وزارت مسکن ساخت خانه های ویلایی را در دستور کار خود قرار داد که براساس آن، در برخی از مناطق که مشکل زمین وجود ندارد دولت به ساخت خانه های حیاط دار روی بیاورد.

براین اساس، در شهر جدید پرند ساخت خانه های ویلایی در دستور کار وزارت مسکن قرار گرفت و تعدادی خانه حیاط دار در طرح مسکن مهر این شهر جدید به صورت حیاط دار ساخته شد.

همچنین معاون امور ساختمان و مسکن وزارت مسکن چندی پیش به مهر اعلام کرده بود که احداث واحدهای کوتاه مرتبه و حیاط دار در طرح مسکن مهر از دیگر برنامه های وزارت مسکن است که این اقدام در راستای تطبیق شرایط زندگی مردم هر منطقه با فرهنگ بومی و شرایط اقلیمی طراحی شده است.

وی در ادامه گفته بود: زمینه اجرای این سیاست در تمامی استانهایی که امکان تامین زمین برای چنین واحدهای را داشته باشند، فراهم آمده است.