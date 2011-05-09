فهرست پیش شماره جدید تلفنهای استان تهران/ حذف کد و 8 رقمی شدن تلفنها

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران در نظر دارد به تدریج کدهای بین شهری تلفن ثابت استانهای کشور را حذف کند تا مشترکان برای تماس بین شهری نیازی به شماره گیری همراه با "کد" نداشته باشند. البته گفته شده که این طرح افزایش حدود 16 درصدی نرخ مکالمات را به همراه خواهد داشت.

طرح هم کدی استانی نخستین بار طبق بند "م" تبصره 9 بودجه سال 86 کشور مطرح شد و براساس آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف شد تا پایان این سال پیش‌شماره‌های شهرستان‌های هر استان را حذف کند، اما از آنجایی که این طرح کاهش درآمد مخابرات دولتی را به همراه داشت و برای جبران این کاهش درآمد، افزایش تعرفه مکالمات از سوی مخابرات پیشنهاد داده شد شورای اقتصاد و مجلس با آن موافقت نکردند و اجرای این طرح منتفی شد.

اما هم اکنون و با خصوصی شدن شرکت مخابرات ایران حذف کد بین‌شهری استانهای کشور بار دیگر در دستور کار قرار گرفته و به جهت آنکه اجرای آن، کاهش درآمد مخابرات و سهامدارانش را به همراه خواهد داشت دولت درصدد ارائه راهکاری برای جبران این کاهش درآمد است.

براین اساس در نخستین اقدام در دست اجرا برای عملیاتی کردن این طرح قرار است در آستانه روز ارتباطات و از 21 اردیبهشت ماه طرح یکسان سازی کدهای مخابراتی در استان تهران اجرا شود و پیش شماره شهرستان های تهران با این استان یکی شده و به 021 تغییر کند.

در این راستا تمامی پیش شماره های مراکز مخابراتی شهرستانهای تهران تغییر یافته و خطوط تلفن ثابت این شهرها 8 رقمی می شود. البته در این اقدام مخابرات تغییری در نرخ مکالمات تهران بوجود نخواهد آمد و دولت درنظر دارد هزینه ناشی از حذف این کدها را به مخابرات بپردازد.

دولت هزینه‌های ناشی از حذف کدهای تهران را جبران می کند

داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با مهر با اشاره به حذف کدهای برخی شهرستانهای استان تهران و موافقت دولت با پرداخت هزینه های این تغییر تاکید کرد: در برنامه است که شهرستانهای تهران دیگر هیچ کدی برای تماسهای بین شهری نداشته باشند. اما دولت به طور کل با حذف کد همه شهرستانها موافق است و تنها به دنبال تعیین راهکار برای جبران کسری درآمد مخابرات است. وی با تاکید برعادلانه کردن تعرفه های مکالماتی در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشترکان شهرستانها حتی برای فاصله نزدیک مجبور به پرداخت مبلغ بیشتری هستند که اگر کدهای بین شهری و استانی برداشته شود مشترکان هزینه های کمتری را خواهند پرداخت. مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به اینکه این تصمیم به ضرر مشترکان تلفن شهری است که تاکنون از تلفن خود بدون شماره گیری کد استفاده می کنند گفت: نباید تنها منافع چند میلیون مشترک شهری را درنظر گرفت و باید منافع کسانی که در شهرستانها، روستاها و مناطق دورافتاده زندگی می کنند را نیز مدنظر قرار داد. وی در مورد اینکه آیا راهکاری برای جلوگیری از ضرر مشترکان شهری به دنبال افزایش تعرفه ها درنظر گرفته شده است به مهر گفت: از آنجایی که تعرفه مکالمات تلفن ثابت مخابرات بسیار پایین است مشترکان ضرری متحمل نمی شوند.