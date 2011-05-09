فهرست پیش شماره جدید تلفنهای استان تهران/ حذف کد و 8 رقمی شدن تلفنها

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران در نظر دارد به تدریج کدهای بین شهری تلفن ثابت استانهای کشور را حذف کند تا مشترکان برای تماس بین شهری نیازی به شماره گیری همراه با "کد" نداشته باشند. البته گفته شده که این طرح افزایش حدود 16 درصدی نرخ مکالمات را به همراه خواهد داشت.
داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در گفتگو با مهر با اشاره به حذف کدهای برخی شهرستانهای استان تهران و موافقت دولت با پرداخت هزینه های این تغییر تاکید کرد: در برنامه است که شهرستانهای تهران دیگر هیچ کدی برای تماسهای بین شهری نداشته باشند. اما دولت به طور کل با حذف کد همه شهرستانها موافق است و تنها به دنبال تعیین راهکار برای جبران کسری درآمد مخابرات است.
وی با تاکید برعادلانه کردن تعرفه های مکالماتی در اجرای این طرح خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشترکان شهرستانها حتی برای فاصله نزدیک مجبور به پرداخت مبلغ بیشتری هستند که اگر کدهای بین شهری و استانی برداشته شود مشترکان هزینه های کمتری را خواهند پرداخت.
مدیرکل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران در پاسخ به اینکه این تصمیم به ضرر مشترکان تلفن شهری است که تاکنون از تلفن خود بدون شماره گیری کد استفاده می کنند گفت: نباید تنها منافع چند میلیون مشترک شهری را درنظر گرفت و باید منافع کسانی که در شهرستانها، روستاها و مناطق دورافتاده زندگی می کنند را نیز مدنظر قرار داد.
وی در مورد اینکه آیا راهکاری برای جلوگیری از ضرر مشترکان شهری به دنبال افزایش تعرفه ها درنظر گرفته شده است به مهر گفت: از آنجایی که تعرفه مکالمات تلفن ثابت مخابرات بسیار پایین است مشترکان ضرری متحمل نمی شوند.
در همین حال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز اعلام کرد که هزینههای ناشی از حذف کدهای بین شهری استان تهران را جبران می کند.
لطف الله سبوحی معاون بررسیهای فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه براساس درخواست مکرر مشترکان حومه شهر تهران و پیگیری نمایندگان مجلس و تصویب هیئت وزیران کدهای بین شهری شبکه تلفن ثابت در سطح استان تهران حذف میشود گفت: با توجه به اینکه شرکت مخابرات ایران جبران کاهش درآمد ناشی از حذف این کدها را درخواست کرده رگولاتوری پرداخت این مبالغ را به شرکت مخابرات ایران متعهد شده است براین اساس شرکت مخابرات ایران میتواند پس از حذف کدها و با ارائه اسناد معتبر هزینههای ناشی از اجرای این طرح را از رگولاتوری دریافت کند.
فهرست نهایی پیش شماره های مخابراتی تهران
به گزارش مهر، لیست پیش شماره های قدیم و جدید مراکز مخابراتی تابعه شهرستان پاکدشت و ورامین در راستای طرح "هم کدی با تهران" از این طریق قابل دسترس است:
http://www.tct.ir/library/upload//Numbering_area_3.pdf
لیست پیش شماره های قدیم و جدید مراکز مخابراتی تابعه شهرستان اسلامشهر، رباط کریم و گلستان در راستای طرح "هم کدی با تهران" از این طریق قابل دسترس است:
http://www.tct.ir/library/upload//Area_5_NUmbring.pdf
لیست پیش شماره های قدیم و جدید مراکز مخابراتی تابعه شهرستان های شهریار و ملارد در راستای طرح "هم کدی با تهران" از این طریق قابل دسترس است:
http://www.tct.ir/library/upload//Shahriar_Numbering.pdf
لیست پیش شماره های قدیم و جدید مراکز مخابراتی تابعه شهرستان های گیلاوند ، دماوند ، رودهن و فیروزکوه در راستای طرح "هم کدی با تهران" از این طریق قابل دسترس است:
http://www.tct.ir/library/upload//numbering_area7.pdf
براساس طرح هم کدی با تهران تمامی شماره های تلفن ثابت از هفته آینده 8 رقمی شده و دیگر برای ارتباط بین استانی نیازی به گرفتن کد 021 نخواهد بود.
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