جلال کوزه‌گری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: هرچند توافقاتی در خصوص مبلغ قرارداد سرمربی خارجی تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران صورت گرفته اما "ایویچ ریمانیچ" مربی کرواسی‌الاصل هندبال در جلسات برگزار شده، مبلغی را به عنوان مبلغ نهایی قرارداد خود به ما پیشنهاد نداده است.

وی افزود: مطمئنا این طور نیست که وی هر مبلغی را اعلام کند و ما هم آن را قبول کنیم. منتظر هستیم تا امروز پیش‌نویس قرارداد شش ماهه این مربی در کمیته ملی المپیک تهیه و تائید و برای امضاء به ما ارسال شود تا تکلیف این مسئله هم روشن شود.

رئیس فدراسیون هندبال کشورمان خاطرنشان کرد: در جلسه روز یکشنبه، درخواست های این مربی بررسی شد. منزل مسکونی، شرایط رفت و آمد، نحوه کار و برنامه های فدراسیون به وی اعلام شد.

وی ادامه داد: به پیشنهاد ما و با موافقت خود "ریمانیچ" یک دستیار ایرانی در کنار وی مشغول به کار خواهد شد. این گزینه تا زمان آغاز اردوها انتخاب و معرفی می‌شود. در کنار آن سرمربی خارجی تیم ملی هندبال بزرگسالان از تمام مربیان ورزشکاران حاضر در اردو برای همراهی وی در کنار اردوها استقبال کرده است.

کوزه گری تصریح کرد: برنامه کاری این مربی ظرف چند روز آینده و بعد از عقد قرارداد رسمی آغاز می‌شود. تلاش می‌کنیم تا "ایویچ" بتواند تمامی بازیهای تیم های حاضر در لیگ برتر را از نزدیک ببیند تا بتواند با نظر خودش ترکیب حاضرین در اردو را معرفی کند.

وی با بیان اینکه به طور قطع در این اردو به جوانان بهای زیادی داده می‌شود، گفت: حضور در اردوهای تدارکاتی و چند مسابقه بین ‌لمللی کرواسی یا ترکیه پیشنهاد این مربی خارجی بوده است.