دانشگاههای علوم پزشکی وظیفه جمع آوری بیماران کارتن خواب را ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبری نادرست از سوی برخی از سایتهای خبری مبنی بر کوتاهی مسئولان بیمارستان ارومیه در عدم پذیرش و درمان این بیمار بی بضاعت، دکتر سید حمید حسینی، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت اظهار داشت: با پیگیریهای صورت گرفته از معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مشخص شد این بیمار به هیچ یک از بیمارستانها یا مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ارومیه مراجعه نکرده و یا از سوی هیچ نهاد یا سازمان دولتی و خصوصی برای درمان ارجاع و یا معرفی نشده است.

وی گفت: بر اساس بررسیها و پیگیریهای صورت گرفته مشخص شد این بیمار در خانه سالمندان بهزیستی شهر سلماس نگهداری می شده است که نامبرده بدون اطلاع به مسئولین بهزیستی، سرای سالمندان را ترک کرده و در حاشیه یکی از میادین شهر ارومیه به صورت کارتن خواب اتراق کرده است.

حسینی با یادآوری اینکه دانشگاههای علوم پزشکی وظیفه ای برای جمع آوری بیماران کارتن خواب ندارند، گفت: بیمارانی که بی بضاعت هستند و تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای قرار ندارند، در صورت مراجعه و یا معرفی از سوی سازمانها و یا ارگانهای دولتی همچون سازمان بهزیستی از طریق سیستم مددکاری دانشگاه مورد پذیرش و درمان رایگان قرار می گیرند.

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت با اظهار تعجب از سخنان معاون مدیر کل اجتماعی استانداری آذربایجان غربی که در مصاحبه با سایتهای خبری، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن برخی از سازمانها گله مند شده است، گفت: ایکاش ایشان به جای رسانه ای کردن موضوع، بیمار را به یکی از مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی معرفی می کرد تا تحت درمان و مداوا قرار گیرد. ضمن اینکه بی توجهی به وضعیت این گونه بیمارن رافع مسئولیت ایشان و دیگر مقامات استانداری ارومیه نیز نیست.

حسینی در ادامه با بیان اینکه مقوله سلامت با آحاد جامعه سروکار دارد و بسیار حساس و با اهمیت است، افزود: هرگونه تشویش اذهان در این خصوص، موجب بی اعتمادی مردم نسبت به خادمان نظام سلامت می شود.

وی از اصحاب رسانه خواست به جای رسانه ای کردن موضوعاتی که بعضا صحت ندارند، مراتب را جهت رسیدگی به روابط عمومی وزارت بهداشت اطلاع دهند.

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: ما خود را مکلف به پیگیری و پاسخگویی به اینگونه شبهات می دانیم.