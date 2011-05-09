فهرست برترین برندهای قدرتمند جهان/ صدرنشینی اپل و سقوط بریتیش پترولیوم

به گزارش خبرگزاری مهر، عرضه لوح رایانه آی-پد در سال 2010 برای اپل به سکوی پرشی تبدیل شد تا بتواند شرکت رقیب خود یعنی گوگل را پشت سر گذاشته و در لیست برترین و قدرتمند ترین برندهای جهان (علامت تجاری) رتبه اول را به خود اختصاص دهد.

شرکت تحقیقاتی Millward Brown طی تحقیقات جدید خود نام شرکت اپل را در اولین پله لیست سالانه 100 برند قدرتمند برتر جهان یا لیست "برندز" قرار داده است. در سال 2009 این شرکت رتبه سوم را به دست آورده بود اما با افزوده شدن 84 درصدی ارزش این شرکت و با رسیدن به ارزشی برابر 153 میلیارد دلار توانست خود را از رتبه سوم به اول بکشاند.

با این ارتقا، اپل امسال توانست دوره چهار ساله برتری گوگل را پایان ببخشد، در حالی که شبکه های اجتماعی نیز توانسته اند خود را در 100 برند قدرتمند جهان بگنجانند.

از سویی دیگر شرکت بریتیش پترولیوم به واسطه بروز فاجعه نشت نفت در خلیج مکزیک به یکی از بازنده های بزرگ این لیست تبدیل شد و با سقوط 30 پله ای به رتبه 64 دست پیدا کرد، ارزش این شرکت با کاهش 27 درصدی مواجه شده و به 12 میلیارد دلار رسیده است.

به گفته "پیتر ولش" مدیر کل گزارش "برندز" عرضه آی-پد در رشد ارزش برند شرکت اپل تاثیر ویژه ای داشته است در حالی که آی-فن هم عملکرد عالی از خود به نمایش گذاشته است و توسعه برنامه های جانبی این تلفن هوشمند نیز در این روند بی تاثیر نبوده است.

در این گزارش که قدرت برندهای جهانی با عملکرد اقتصادی آنها سنجیده می شود، به تاثیر عدم حضور استیو جابز در شرکت اپل اشاره ای نشده است، در عوض بر روی خط تولیدات بی نهایت شرکت اپل تمرکز شده است.

لیست برترین برندهای قدرتمند جهان

رتبه نام برند ارزش برند 1 اپل 153 میلیارد دلار 2 گوگل 111 میلیارد دلار 3 IBM 100 میلیارد دلار 4 مک دونالد 81 میلیارد دلار 5 مایکروسافت 78 میلیارد دلار 6 کوکاکولا 73 میلیارد دلار 7 AT&T 70 میلیارد دلار 8 Marlboro 67 میلیارد دلار 9 چاینا موبایل 57 میلیارد دلار 10 GE 50 میلیارد دلار

شبکه اجتماعی فیس بوک نیز برای اولین بار به این لیست وارد شده است، این شرکت ارزشی برابر 70 میلیارد دلار داشته و با افزایش سال به سال ارزش این شرکت، به رشدی 146 درصدی رسیده است و اکنون رتبه سی و پنجم لیست برندز را به خود اختصاص داده است.

از جمله برندهای مشهور دیگر این لیست که در سال جاری ارتقا رتبه یافته اند می توان به شرکت ارتباطاتی Vodafone در رتبه 12 و ارزش 43 میلیارد دلار، تویوتا با ارزش 24 میلیارد دلار در رتبه 27، آمازون در رتبه 14، و موتور جستجوی Baidu چین در رتبه 29 اشاره کرد.

بر اساس گزارش گاردین، همچنین از میان بزرگترین بازنده های این لیست می توان به شرکت نوکیا با 38 پله سقوط اشاره کرد که اکنون در رتبه 81 قرار گرفته و ارزش آن به 10.7 میلیارد دلار رسیده است. نینتندو نیز با سقوطی 47 پله ای به رتبه 79 رسیده و ارزش برند آن تا 11 میلیارد دلار کاهش یافته است.