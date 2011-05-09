مصر درپی قانع کردن حماس برای آزادی شالیت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، در همین رابطه مصر در حال آماده کردن فرمولی برای آزادی شالیت است و حماس نیز در این رابطه چراغ سبز نشان داده است.

به نوشته این روزنامه، هر چند مصر تلاش هایی را در این زمینه انجام داده اما هنوز هیچ مذاکره ای میان طرفین درخصوص آزادی "گلعاد شالیت" انجام نشده است.

به گفته کارشناسان صهیونیستی، هدف حماس از کوتاه آمدن از خواسته های خود کسب محبوبیت به دلیل درپیش بودن انتخابات پارلمانی در سرزمین های فلسطینی است.

این در حالی است که هفته گذشته عضو دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) ضمن تکذیب درخواست برای تعویض میانجی پرونده مبادله اسیران فلسطین با نظامی اسیر رژیم صهیونیستی از مسکوت ماندن این موضوع خبر داد.

"محمود الزهار" گفت : ما درخواستی برای تغییر میانجی آلمانی پرونده مبادله اسیران فلسطینی با گلعاد شالیت ارائه نداده ایم و اخبار منتشر شده در این باره صحت ندارد.