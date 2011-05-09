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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۴۶

1600 جوان بندرگزی عضو هلال احمر هستند

1600 جوان بندرگزی عضو هلال احمر هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان بندرگز گفت: هزار و 630 نفر از جوانان شهرستان با این جمعیت همکاری مداوم دارند.

محمد رضا ذبیحی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان، با اشاره به روز جهانی صلیب سرخ  و هلال احمر اظهار داشت: از این تعداد 740 نفر به عنوان نیروی داوطلب، 623 نفر در جمعیت جوانان و مابقی در تیم های امداد و نجات مشغول فعالیت هستند.

وی در ادامه با اشاره به ویژه برنامه های این جمعیت در هفته هلال احمر تصریح کرد: نواختن زنگ امداد و نجات در مدارس شهرستان، برپایی چادرهای سازمان جوانان و ارائه خدمات به مردم ، همایش پیاده روی همگانی و خانوادگی از جمله برنامه هاست.
 
این مسئول بیان داشت: مانور امداد و نجات دریایی، برگزاری یادواره شهداء، مانور زلزله و ایمنی و کارگاه مهارتهای زندگی از جمله برنامه های سال جاری جمعیت هلال احمر شهرستان بندرگز است.

ذبیحی اضافه کرد: اجرای  مانور تخلیه اضطراری در ادارات شهرستان بمنظور توان افزایی و ارزیابی میزان آمادگی آنان برای مواجهه با حوادث و مخاطرات طبیعی از دیگر برنامه هفته مذکور است.
 
شهرستان بندرگز در غرب گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1307472

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