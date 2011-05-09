قدیمی ترین کارخانه خوزستان در معرض تعطیلی است

ناصر سودانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: بعد از واگذاری کارخانه لوله سازی خوزستان به بخش خصوصی ناکارآمد، کارخانه لوله سازی خوزستان با مشکلات عدیده ای مواجه شد.

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پس از واگذاری این کارخانه تعداد کارکنان آن به شدت کاهش یافتند، ادامه داد: مدیران کارخانه حتی قادر به پرداخت حقوق همین تعداد کارگر هم نیستند.



وی با اشاره به اینکه بعد از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها، وضعیت این کارخانه بسیار بدتر از قبل شده است،‌ تصریح کرد: علاوه بر مشکل پرداخت نشدن حقوق کارگران، مشکلاتی مثل پرداخت قبوض گاز و برق هم بر مشکلات افزود.



سودانی تصریح کرد: با ادامه این روند با سابقه ترین و قدیمی ترین کارخانه صنعتی خوزستان به طور کامل ورشکسته خواهد شد و به زودی تعطیل می شود.



عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در سفر یک سال پیش هیئت وزیران به خرمشهر، رسیدگی به وضعیت این کارخانه از مصوبات اصلی آن سفر بود.



پیش از این عضوشورای کارگری کارخانه لوله سازی خوزستان اعلام کرده بود که به زودی بانک ملت به دلیل طلب هشت میلیارد تومانی خود، کارخانه لوله سازی خوزستان را مصادره خواهد کرد.



مالکیت این شرکت که از معدود شرکتهای تولید کننده لوله های مورد نیاز وزارت نیرو در کشور محسوب می شود و تولیدات آن نیاز اساسی کشور محسوب می شود در سال 1381 از بانک صنعت و معدن سلب و به بخش خصوصی واگذار شد که دقیقا از همان زمان، روزهای تیره این شرکت آغاز و حتی در مقاطعی با توقف تولید مواجه شد.



نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز در این خصوص گفت: اشتباه اساسی در خصوص این شرکت واگذاری آن به افرادی بود که هیچ سر رشته ای از فعالیت این شرکت بزرگ تولید نداشتند و این یک اشتباه غیر قابل بخشش محسوب می شود.



سید شریف حسینی افزود: بعد از آن مالکیت این شرکت بارها و بارها دست به دست چرخید و روز به روز وضعیت تولید و فعالیت آن بدتر شد و به روزی رسید که حتی از پرداخت حقوق کارگران ناتوان شد.



با تمام این مشکلات اما نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی بر لزوم راه اندازی فاز دوم این کارخانه تاکید کرد و گفت: اکنون محصولات تولیدی این کارخانه که به شدت مورد نیاز وزارت نیرو است تنها در این کارخانه و تهران تولید می شود، بنابراین ادامه حیات این واحد صنعتی برای خوزستان و کشور حیاتی است ضمن اینکه از وزارت صنایع انتظار داریم فاز دوم این کارخانه را نیز راه اندازی کند تا قدرت درآمدزایی این کارخانه افزایش یابد.