ترکیه بدنبال افزایش سهم در بازار جهانی حلال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، حسین کامی بیوک زور رئیس انجمن تحقیقات، بررسی و تأیید غذایی در ترکیه گفت: ترکیه کشور بزرگی است و باید نقش بزرگتری در بازار صنایع حلال ایفا کند.

درحالی که مسلمانان ذبح احشام را به با یک چاقوی تیز و به نام خدا حلال می دانند، امروز کالاها و خدمات دیگری نیز به عنوان حلال درنظر گرفته می شوند که در میان آنها می توان به لوازم آرایشی، لباس، دارو و خدمات مالی اشاره کرد.

در ترکیه به علت فقدان سیستم تأیید حلیت مواد غذایی انجمن تحقیقات، بررسی و تأیید غذایی به عنوان نخستین انجمنی است که اقدام به صدور گواهی حلال کرده است.

بیوک زور گفت: کشورهای آسیایی به طور خاص نسبت به محصولات حلال بسیار حساس هستند، اما کشورهای اسلامی باید تلاش کنند این صنعت جهانی را از کشورهای غربی غیر مسلمان بیشتر وارد کشورهای اسلامی کنند و ترکیه در این راه می تواند نقش مؤثری داشته باشد.

این انجمن تازه تأسیس به تجزیه و تحلیل فرآیند آماده سازی غذا برای اطمینان حاصل کردن از تطابق آنها با استانداردهای حلال می پردازد. همچنین این گروه استانداردهای حلال را در بسته بندی، برچسب زدن و حمل و نقل محصولات لحاظ می کنند.

این رویکرد جدید به دنبال فراخوان اکمل الدین احسان اوغلو دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی در ترکیه برای رفع نگرانی جامعه مسلمان نسبت به محصولات حلال صورت گرفت.

ترکیه خواستار ایفای نقش در صنعت جهانی حلال است که ارزش آن در حال حاضر به 2 تریلیون دلار می رسد.

انجمن تحقیقات، بررسی و تأیید غذایی همچنین با چالشهای درک مفهوم غذای حلال در این کشور رو به رو است. اخیرا این انجمن بازاری در استانبول برگزار کرد تا آگاهی زنان مسلمان را نسبت به غذای حلال افزایش دهد.

مروه بوستان معاون کمیسیون زنان این انجمن گفت: ما می خواهیم زنان هوشیارانه تر و با دقت تر آنچه برای آشپزی استفاده می کنند را درنظر بگیرند.

همچنین قرار است سمینارهایی درباره غذای حلال و انتخاب غذای حلال با گواهی حلال در این کشور برگزار شود.

ترکیه درنظر دارد نمایشگاهی با محوریت صنایع حلال و بهداشتی در ماه اکتبر ( مهر ماه) در استانبول برگزار کند تا حجم صادرات خود را تا سال 2023 به 500 میلیارد دلار افزایش دهد.