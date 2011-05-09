42 درصد صادرات به افغانستان از گمرک دوغارون انجام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، عباس معمار نژاد در نشست مشترک ایران و افغانستان که در گمرک بین المللی دوغارون برگزار شد، هدف از این نشست را توسعه فعالیت ها و حجم تجارت بین دو کشور اعلام کرد و گفت: ما در خراسان چهار گمرک مرزی داریم که شامل دوغارون، سرخس، لطف آباد و باجگیران است، که دوغارون یکی از فعال ترین آنها است.

وی خاطر نشان کرد: در سال گذشته حجم تجارت از نظر صادرات یک میلیارد و 300 میلیون دلار بوده که نسبت به سال گذسته 35 درصد رشد داشته و واردات نیز 45 میلیون دلار و حجم ترانزیتی معادل 3 میلیون تن از چهار گمرک خراسان رضوی صورت گرفته است که از این مقدار 1.7 میلیون تن فقط از گمرک دوغارون به مقصد افغانستان بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد: در این سفر و نشست دو جانبه سر آغاز توسعه روابط دو کشور در آینده باعث راه اندازی درب مشترک مرزی گمرکی که یکی از پیشنهادات سازمان جهانی گمرک به عنوان سازمان بین المللی است، شود.

سید شمس الدین حسینی، وزیر اموراقتصاد و دارایی ضمن ابراز خشنودی از حضور مهمانان کشور دوست افغانستان گفت: یکی از نشانه های اراده دو دولت ابعاد مختلف توسعه مناسبات بویژه استفاده از ظرفیت سازی است.

وی افزود: حجم مناسبات ما با دو کشور افغانستان پیش از اینکه یک مناسبات مادی باشد، مناسبات معنوی و انسانی و همکاری دوستانه دولتها است.

وزیر اقتصاد و دارایی ایران گفت: در حال حاضر کشور ایران در بهترین شرایط خود در طول تاریخ به سر می برد و ثبات تحول آمیخته با پیشرفت نه برای ملت ایران بلکه برای همه کشورها از جمله افغانستان فراهم است.

وی گفت: اگر چه امسال حدود یک میلیارد و 400 میلیون دلار حجم تجارت غیر نفتی و 6.5 میلیارد حجم ترانزیت که در مجموع 8 میلیارد دلار داشتیم، ولی این قانع کننده نیست و ظرفیت ها بیشتر از اینهاست.

وی خاطر نشان کرد: علیرغم اینکه برخی از کالاهای مورد نیاز ما از افغانستان اما آنجه که به نام جمهوری اسلامی افغانستان ثبت می شود، کمتر از واقعیت است.

وی بر مجهز کردن گمرکات تاکید کرد و گفت: توسعه تجهیزات از جمله دستگاه ایکس ری از این جمله است که در گمرک دوغارون به بهره برداری رسیده است.

حسینی گفت: جمهوری اسلامی ایران از هیچ کمکی به کشور افغانستان مضایقه نکرد، چه در ساخت پروژه های عمرانی و چه در توسعه مناسبات اقتصادی، توان فنی مهندسی، توان تولیدات با کیفیت همه ظرفیت های مشترکی است که به خواهران و برادران افغانستان متعلق است.

دکتر مبین شاه پادشاه معاون وزیر امور مالیه افغانستان در این نشست ضمن ابزار خوشحالی از دعوت جمهوری اسلامی ایران مناسبان بین دو کشور را عالی توصیف کرد.

وی گفت: رقابت منفی باید از بین برود و ایران و افغانستان مانند دو برادر یکی غنی و یکی فقیر است و برادر غنی باید به برادر فقیر خود کمک کند.

وی مصونیت جامعه، جلوگیری از قاچاق و تسهیل در تجارت را از اهداف گمرکات یاد کرد و بر توسعه مناسبات دو جانبه تاکید کرد.

معاون وزیر امور مالیه افغانستان گفت: تجهیز کردن گمرکات به تجهیزات باعث بوجود آمدن امنیت و زیاد شدن معادلات، مبارزه با فقر و بیکاری در جامعه می شود که هدف اصلی ایران و افغانستان است.

غلامرضا اسدالهی نماینده مردم تایباد، تربت جام و باخرز در مجلس شورای اسلامی گفت: تعاملات جهان بر مبنای مشرکات رقم می خورد که مشترکات زیادی با کشور افغانستان داریم.

وی گفت: گمرک دوغارون ظرفیت های بسیار خوبی دارد و قدمت آن حدود یکصد سال است و در همه ایام مبادلات تجاری بین این گمرک و کشور افغانستان انجام می شود.

عضو هیئت رئیسه فراکسیون گمرکات گفت: گمرک دوغارون از گمرکات مهم در بحث صادرات و ترانزیت است و ظرفیت های بسیار خوبی برای کشورهای منطقه دارد.

رئیس گمرکات کشور افغانستان از مسئولین ایران خواست اجازه دهند مامورین گمرک افغانستان به ایران بیاییند و آموزش های لازم را در بحث it و تجریتان آنان را کسب کنند.

وی از تجهیز گمرک اسلام قلعه افغانستان خبر داد و گفت: مدلهای کاری را آماده ساختیم.

افتتاح دستگاه ایکس ری، که توانایی کنترل و اسکن 20 کامیون در ساعت و اتاق پنجره واخد گمرکی که همه امور گمرکی تجارت در یک اتاق صورت می گیرد، از دیگر پروژِه های بود که توسط هیئت ایرانی و افغانی در مرز دوغارون مورد بهره برداری قرار گرفت.