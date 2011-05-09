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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۰۸

خالد مشعل:

اسرائیل نیازمند اهرم فشار است/ آمریکا آشتی ملی فلسطین را تایید کند

اسرائیل نیازمند اهرم فشار است/ آمریکا آشتی ملی فلسطین را تایید کند

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با بیان اینکه رژیم صهیونیستی نیازمند اهرم فشار است اعلام کرد که آمریکا باید آشتی ملی فلسطین را تایید کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خالد مشعل در گفتگو با رویترز اظهار داشت: آمریکا و اتحادیه اروپا باید توافقنامه آشتی ملی فلسطین را تایید کنند چرا که این توافقنامه گزینه ملت فلسطین بود.

وی خاطرنشان کرد که پیش از تشکیل کشور مستقل فلسطین در کرانه باختری و نوارغزه نمی توان درباره به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی اظهار نظر کرد.

وی افزود: جامعه جهانی باید اسرائیل را وادار به شناسایی کشور فلسطین کند نه اینکه بالعکس رفتار کند و از فلسطینی ها بخواهد اسرائیل را به رسمیت بشناسند. اسرائیل اشغالگر است و با گفتگو بیرون نمی رود، بلکه نیازمند اهرم فشار است و مقاومت مردمی با تمامی اشکال آن راهکار واقعی و موثر در این زمینه محسوب می شود.

خاطرنشان می شود جنبش های فتح و حماس روز چهارشنبه پس از 4 سال درگیری داخلی و اختلافات سیاسی توافقنامه آشتی ملی فلسطین را در قاهره امضا کردند.

کد مطلب 1307488

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