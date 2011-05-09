احتمال آب گرفتکی و خسارت در استانهای شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، طی 48 ساعت آینده بارش باران گاهی با رعد و برق، وزش باد و تگرگ در استانهای خراسان شمالی و خراسان رضوی ادامه دارد که طی امروز از شدت بیشتری برخوردار می شود و با احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و خسارت به تأسیسات همراه است.



پیش بینی می شود که گرد و خاک امروز دوشنبه در استانهای واقع در نیمه غربی همچنان ادامه داشته باشد ولی با شروع بارش در استانهای واقع در غرب، مرکز و تهران از غلظت آن کاسته می شود.

