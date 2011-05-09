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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۵۴

فیلم "زمانی برای دیگران" تولید می‌شود

تولید فیلم تلویزیونی "زمانی برای دیگران" به زودی در سیمافیلم آغاز می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این تله فیلم به قلم مشترک محمد حسن ساکی و نیما قطبی در ژانر اجتماعی نوشته شده و داستان 10 شخصیت مختلف را روایت می‌کند که در زمان تحویل سال نو مجبور می‌شوند بر سر کار خود حاضر باشند. مسائل و مشکلات زندگی این 10 شخصیت از خاستگاه‌های اجتماعی و شغلی مختلف در این فیلم به تصویر کشیده می‌شود.

تاکنون حضور بهروز خلجی به عنوان کارگردان در این پروژه قطعی شده است. این فیلم تلویزیونی نخستین اپیزود از مجموعه ای با عنوان "زمانی برای دیگران" است که با به تصویر کشیدن قصه‌های مجزا به مفهوم ایثار می‌پردازد.

"زمانی برای دیگران" در گروه تله فیلم های اپیزودیک (چند قسمتی) مرکز سیمافیلم تهیه می‌شود.

کد مطلب 1307494

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