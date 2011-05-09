تل آویو گنبد آهنین را توسعه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، "عودی شانی" که در سال 2010 به سمت مدیر کل وزارت جنگ رژیم اسرائیل منصوب شده گفت: در نظر داریم با سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری گنبد آهنین را توسعه بدهیم.
به گفته مدیر کل وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، این پول صرف توسعه باتریهای موشک های رهگیر گنبد آهنین خواهد شد.
وی در ادامه از تمایل پنج کشور برای مشارکت در طرح توسعه گنبد آهنین خبر داد اما اشاره ای به نام این کشورها نکرد.
سیستم موشکی گنبد آهنین دارای 3 بخش است؛ یک رادار ردیابی موشک، یک مرکز کنترل و یک بخش شلیک موشک. شکل اولیه این سیستم که به صورت موشکهای پاتریوت آمریکا در سرزمین های اشغالی و عربستان به کار گرفته می شد، توانست موشکهای اسکاد پرتاب شده توسط عراق را ردیابی و نابود کند. در حقیقت این سیستم نسبت به پیش بینی کارشناسان بسیار خوب عمل کرد. پیش بینی های اولیه نشان می داد که این سیستم موفقیتی 10 درصدی خواهد داشت .
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