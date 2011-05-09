تل آویو گنبد آهنین را توسعه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتض، "عودی شانی" که در سال 2010 به سمت مدیر کل وزارت جنگ رژیم اسرائیل منصوب شده گفت: در نظر داریم با سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری گنبد آهنین را توسعه بدهیم.

به گفته مدیر کل وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، این پول صرف توسعه باتریهای موشک های رهگیر گنبد آهنین خواهد شد.

وی در ادامه از تمایل پنج کشور برای مشارکت در طرح توسعه گنبد آهنین خبر داد اما اشاره ای به نام این کشورها نکرد.

سیستم موشکی گنبد آهنین دارای 3 بخش است؛ یک رادار ردیابی موشک، یک مرکز کنترل و یک بخش شلیک موشک. شکل اولیه این سیستم که به‌ صورت موشکهای پاتریوت آمریکا در سرزمین های اشغالی و عربستان به کار گرفته می ‌شد، توانست موشکهای اسکاد پرتاب‌ شده توسط عراق را ردیابی و نابود کند. در حقیقت این سیستم نسبت به پیش‌ بینی کارشناسان بسیار خوب عمل کرد. پیش بینی های اولیه نشان می ‌داد که این سیستم موفقیتی 10 درصدی خواهد داشت .

بعد از تجربه جنگ لبنان و شکست ارتش اسرائیل در مقابل جنبش حزب ‌الله، رژیم صهیونیستی به ‌طور جدی به فکر تقویت سیستم دفاع موشکی خود افتاد. این رژیم پیش از این سیستم دوربرد موسوم به پیکان را طراحی کرده‌ بود اما بعد از جنگ لبنان، تصمیم گرفت که با سرمایه‌ گذاری سنگینی، سیستم گنبد آهنین را طراحی و تولید کند. هزینه طراحی و استقرار این سیستم بیش از یک میلیارد یورو برآورد شده‌است.

بخشی از این هزینه را آمریکا تامین کرده ‌است. این سیستم در داخل رژیم صهیونیستی منتقدان زیادی دارد. هر کدام از موشکهای این سیستم هزینه‌ ای معادل 25 هزار یورو دارد و این در حالی است که قرار است این سیستم موشکهایی را که بسیار ارزان ‌قیمت تر هستند و کمتر از چند صد یورو ارزش دارند، سرنگون کند.