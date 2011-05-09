معمای جانشینی اسامه بن لادن/ الظواهری رهبر القاعده نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری یونایتدپرس اینترنشنال، اخیرا برخی مقامات آمریکایی اعلام کرده اند مسئله جانشینی ایمن الظواهری به عنوان رهبر القاعده همچنان قطعی نیست، چون شخصیتی است که همه گروهکها و یگانهای القاعده درباره وی اتفاق نظر ندارند.

الظواهری مغز متفکر القاعده است و در جریان پیگیریهایم متوجه شدم وی ترجیح می دهد همواره به عنوان نفر دوم القاعده فعالیت کند. منتصر الزیات

این مقامات آمریکایی با اشاره به بیانیه صادر شده از سوی القاعده پس از مرگ بن لادن که در آن اشاره ای به جانشین وی نشد، از احتمال عدم معرفی الظواهری به عنوان رهبر القاعده خبر می دهند.

"فواز جرجس" کارشناس مسائل خاورمیانه در دانشکده اقتصاد لندن که درباره تاریخ القاعده و شخص الظواهری تحقیقاتی انجام داده در این باره اظهار داشت: هیچ کس سنگینی و تفکرات الظواهری را (در القاعده) ندارد. در بین شخصیتهای بازمانده در القاعده وی یکی از اصلی ترینهاست اما به نظر می رسد درون القاعده اختلافاتی درباره اش وجود دارد.

"عبدالخالق عبدالله" استاد علوم سیاسی دانشگاه امارات نیز افزود: الظواهری گزینه نخست رهبری القاعده است. اما شخصیتی غیر جذاب و اختلاف برانگیز دارد. تناقضاتی درباره وی وجود دارد که شاید مانعی جدی در برابر وی برای رهبری القاعده ایجاد کند.

. الظواهری گزینه نخست رهبری القاعده است. اما شخصیتی غیر جذاب و اختلاف برانگیز دارد. تناقضاتی درباره وی وجود دارد که شاید مانعی جدی در برابر وی برای رهبری القاعده ایجاد کند فواز جرجس

وی افزود: نبود بن لادن در راس القاعده به معنای پایان این شبکه تروریستی است، آنان هرگز توان بازگشت به گذشته را ندارند و مرگ بن لادن ضربه ای بسیار محکم و آسیبی جدی به القاعده وارد آورده است. هر فردی هم که جانشین بن لادن شود هرگز محبوبیت بن لادن را بدست نخواهد آورد.

در همین رابطه "منتصر الزیات" از شخصیتهای وابسته به اخوان المسلمین مصر با رد معرفی الظواهری از سوی القاعده به عنوان جانشین بن لادن افزود: پیش بینی می کنم القاعده در این روزها بیانیه ای صادر کرده و در آن شخصیتی را از منطقه شبه جزیره عربی (عربستان) به عنوان جانشین بن لادن معرفی کند تا الظواهری همچنان به فعالیتهای قبلی خود در القاعده ادامه دهد.

وی تاکید کرد: الظواهری به نظر من مغز متفکر القاعده است و در جریان پیگیریهایم متوجه شدم وی ترجیح می دهد همواره به عنوان نفر دوم القاعده فعالیت کند.

الزیات افزود: اهمیت الظواهری برای القاعده همچون اهمیت مغز برای بدن است. الظواهری بود که بن لادن را به القاعده آورد. بن لادن در آن زمان تنها به عنوان فردی مطرح بود که با ارائه کمک های مالی در جهت ساخت پادگانهای مجاهدین در افغانستان و تامین هزینه های آنان فعالیت می کرد اما پس از آشنایی با الظواهری تفکراتی خاص پیدا کرد.