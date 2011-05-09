به گزارش خبرگزاری مهر، آژیرابی با بیان اینکه این انیمیشن حدود چهار ماه پیش تولید داشته است، گفت: تولید این مجموعه از شهریور سال گذشته شروع شده و در شهریور ماه سال جاری آماده پخش خواهد شد.

وی در خصوص داستان این مجموعه اظهار داشت: گلپا و گلسا دو شخصیت این انیمیشن هستند که پای قصه مادربزرگ و پدربزرگ خود می‌نشینند و در هر قسمت قصه‌ای آموزنده و پر از ماجرا تعریف می‌شود که این داستان‌ها بیشتر متعلق به استان گلستان و بومی است.



این تهیه‌کننده به بومی بودن داستان‌ها وطراحی نکات ظریف تربیتی در تولید انیمیشن اشاره کرد و ابراز داشت: از ویژگی‌های دیگر این مجموعه پویایی تهیه انیمیشن در داخل استان است، زیرا ساخت انیمیشن در داخل استان گلستان نسبت به دیگر استان‌ها به دلیل کمبود نیروی متخصص به کندی پیش می‌رود، به همین دلیل تولید انیمیشن به صورت آموزشی- تولیدی صورت می‌گیرد تا نیروها هنگام آموزش به تولید هم بپردازند.



آژیرابی با بیان اینکه مسئولین و مدیران سازمان همکاری خوبی برای تولید این مجموعه داتشند گفت: ناظر کیفی پروژه نقش به سزایی در روند تولید این مجموعه دارد. به نظرم حضور پیشکوستان انیمیشن در مراکز، علاوه بر نظارت جنبه آموزشی فراوانی دارد که این اقدام مورد تقدیر و ستایش است.

عوامل این انیمیشن عبارتند از نویسنده: حسن رستمانی، انیماتورها: امید آژیرابی، روشن قجقی ، مهدی محمد زاده گیوه چی، طراح شخصیت و پس زمینه: سید محمد مطهری، رنگ آمیزی: علیرضا باقری، تدوین وتیتراژ: سید محمد مطهری، امید آژیرابی، موسیقی: امیر شمس، مدیر دوبلاژ: هومن خیاط، ناظر کیفی دوبلاژ: مهرداد رئیسی، افکت: امیر حسینی، صداپیشگان: کیوان عسگری، ناصر محمدی، شهره رومی، راضیه فهیمی، معصومه احسانیان و هومن خیاط، تهیه‌کننده و کارگردان: امید آژیرابی و ناظر کیفی: شهرام حاجی میرصادقی.