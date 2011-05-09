به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود میرکاظمی در جمع خبرنگاران درباره عدم پرداخت بدهی گازی جایگاههای CNG به دولت، با بیان اینکه هم اکنون جایگاههای CNG گاز طبیعی را به صورت نقدی به مردم می فروشند، گفت: بر این اساس نباید مشکلی برای پرداخت بدهی های گازی جایگاه داران CNG وجود داشته باشد.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه پیگیریهای وزارت نفت نشان می دهد که برخی از جایگاه داران CNG پول حاصل از فروش گاز طبیعی را به جای واریز به خزانه در بانک سپرده گذاری کرده اند، تصریح کرد: این پول باید به حساب خزانه بیاید و در قالب قانون هدفمند کردن یارانه ها به حساب مردم واریز شود .

به گفته این عضو کابینه دولت تاکنون اخطارهای متعددی به جایگاه داران متخلف داده می شود و اگر رعایت نکنند انشعاب گاز جایگاهها قطع خواهد شد.

این عضو کارگروه نمایندگان ویزه رئیس جمهور در امور نفت با بیان اینکه ستادهای تنظیم بازار در سطح استانها حتی می توانند بهره برداری از جایگاههای گاز را به افراد دیگری واگذار کنند، اظهار داشت: جایگاههای CNG بدهکار هر چه سریع تر باید بدهی خود را به دولت پرداخت کنند.

به گزارش مهر، با وجود تثبیت قیمت 300 تومانی CNG اما پایین بودن نرخ کارمزد فروش گاز در جایگاهها منجر به پایین ماندن حاشیه سود جایگاه داران شده است که پیش بینی می شود با ادامه وضع موجود فعالیت تعدادی از این بنگاههای اقتصادی تا آستانه ورشکستگی هم پیش برود.

در حال حاضر شرکت ملی گاز ایران هر متر مکعب CNG را با قیمت 260 تومان به جایگاه داران سراسر کشور عرضه می کند که در نهایت این حامل انرژی پر طرفدار با قیمت 400 تومان به مردم فروخته می شود اما جایگاه داران از نرخ 40 تومانی کارمزد به هیچ وجه راضی به نظر نمی رسند.



بر این اساس در سه ماهه نخست اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تعدادی از جایگاه داران سی.ان.جی با عدم پرداخت هزینه گاز مصرفی به جمع بدهکاران دولت پس از اجرای این جراحی اقتصادی پیوسته اند و پیش بینی می کنند ادامه این وضع منجر به تعطیلی تعدادی از جایگاههای گاز کشور شود.



با افزایش بدهی های گازی جایگاه داران به دولت در نهایت از هفته گذشته شرکت ملی گاز ایران اقدام به قطع گاز تعدادی از جایگاههای سی.ان.جی کشور کرده که تعطیلی تعدادی از این جایگاهها منجر به افزایش تراکم در سایر مجاری های عرضه CNG شده است.

آخرین وضعیت ادغام وزارت نفت و نیرو

میرکاظمی همچنین در خصوص ادغام وزارتخانه های نفت و نیرو، توضیح داد: هم اکنون معاونت توسعه انسانی رئیس جمهور این طرح ادغام را به طور کلی مطرح کرده و در دولت تصویب شده است.

به گفته رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت اما جزئیات این ادغام و تغییرات ساختاری پس از کار کارشناسی باید به دولت بیاید .

وزیرنفت همچنین با اشاره به افزایش یک ونیم دلاری قیمت هر بشکه نفت در بودجه سالجاری، بیان کرد: قیمت نفت در بودجه سال 1390 قابل قبول است.

به گفته این عضو کابینه دولت متوسط فروش نفت ایران در سالجاری از مرز 81.5 دلار در هر بشکه بالاتر خواهد رفت .

به گزارش مهر، همزمان با موافقت مجلس با گنجاندن نفت 81.5 دلاری در بودجه سال 1390 با اعلام کشته شدن اسامه بن لادن سقوط آزاد قیمت جهانی طلای سیاه در بازارهای اروپا و ایالات متحده آمریکا با کاهشی 15 دلاری آغاز شده است.