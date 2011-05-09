به گزارش خبرگزاری مهر، پس از ابلاغ سیاستها و مأموریتهای شبکههای مختلف رادیویی در ابتدای سال، دستورالعمل اولویتهای هر شبکه متناسب با ماهیت، مأموریت و مخاطبان شبکه های رادیویی به همراه رویکردهای اصلی شبکه ها در خصوص جهاد اقتصادی نیز از سوی معاون صدای رسانه ملی ابلاغ شد.
بر اساس این ابلاغ، محورهای محتوایی دین، اخلاق، امید و آگاهی به عنوان راهبردهای اصلی و روح حاکم بر همه برنامه های رادیویی تعیین شده است.
معاون صدا با تأکید بر پیگیری سیاست پیش گفت: مبنی بر مراقبت مستمر در جهت اعتلاء و ارتقای سطح کیفی برنامهها، تولید برنامههای امید بخش و شادی افزا با محوریت خانواده را از جمله وظایف شبکههای متعدد رادیویی در سال جاری بر شمرده است.
ویدر این ابلاغ ، تولید ویژه برنامههایی برای تبیین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، بررسی راهکارهای تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به الگویی موثر در عرصه اقتصادی برای جهانیان با تکیه بر اصول و آموزه های اسلامی، وصول به اهداف چشم انداز 20 ساله در جهت مقابله با توطئهها و تحریمهای اقتصادی دشمن به واسطه حرکت اقتصادی جهاد گونه و تأکید بر اجرای به موقع و دقیق برنامه پنجم توسعه را نیز در دستور کار شبکه های رادیویی قرار داده است.
همچنین در این ابلاغ ، تشریح و تبیین دستاوردهای نظام اسلامی بویژه در حوزه زیرساختهای منتهی به پیشرفت در دستور کار برنامهسازان رادیو قرار گرفته و بر تولید نوآورانه و تأثیرگذار تأکید شده است.
معاون صدا در ادامه با اشاره به نتایج نظر سنجیها در خصوص گرایش تحصیل کردگان به رادیو، افزایش برنامههای تخصصی و کارشناس محور را مورد تأکید قرار داده و افزود: برنامهسازان رادیوهای تخصصی باید با پشتیبانی محتوایی اتاقهای فکر مستقر در گروههای برنامهساز، افزایش مخاطبان را به عنوان یک وظیفه سازمانی پیگیری کنند.
معاون صدا پیش از این نیز در نشستهای ابتدای سال با برنامهسازان و مدیران گروهها، مأموریت شبکهها را در سال 90 تشریح کرده است.
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