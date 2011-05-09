لجاجت و خودمحوری از آفات نبود عقل در سیاست است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست هفتگی جامعه اسلامی اصناف و بازار صبح امروز دوشنبه در مسجد امام خمینی بازار تهران برگزار شد.

در این نشست امیر محبیان ، تحلیلگر سیاسی و مدیر مسئول خبرگزاری آریا با اشاره به موضوع عقل در سیاست گفت: در کشور ما و در سال جهاد اقتصادی باید حول محور مباحث اقتصادی حرکت کنیم از بحث هایی که موجب انحراف اذهان مردم می شود خودداری کنیم.

وی افزود: رسانه های بیگانه با سوء استفاده از برخی اقدامات در کشورمان تلاش می کنند تا موقعیت ایران را در جهان خراب کنند و بنابراین نباید بهانه به دست آنها بدهیم.

وی با بیان اینکه یکی از مباحثی که باید همواره به مسئولان تذکر دهیم، موضوع اخلاق و عقل در سیاست است، افزود: اگر این دو عنصر را از سیاست بگیریم دیگر چیزی باقی نمی ماند و تفاوت سیاست در نظام اسلامی با غرب در بحث اخلاق است.

محبیان همچنین تاکید کرد: اگر در رفتار سیاسی عقلانیت حاکم نباشد آفات زیادی در عالم سیاست حاکم خواهد شد.

مدیر مسئول خبرگزاری آریا در بخش دیگری از این نشست به ضرورت وجود عقل در سیاست پرداخت و تصریح کرد: گاهی در کشور ما تنش هایی بوجود می آید که اگر اندکی عقل و محاسبه در مورد سود و زیان آنها انجام شود، هیچ گاه این موقعیت ها پیش نخواهد آمد و حتی شاهد هستیم گاهی اوقات که فضای عقلانی در سیاست از بین می رود خیال پردازی حاکم می شود.

عضو شورای سردبیری روزنامه رسالت با اشاره به آفات نبود عقل در سیاست گفت: خود بزرگ بینی، خود محوری، استبداد رای، تخطئه دیگران، لجاجت و انکار و تکذیب از مهمترین آفات نبود عقل در سیاست است.

وی گفت : در حالیکه دشمن در مرزهای بیرونی به دنبال آسیب رساندن به الگوی ایران در منطقه است چرا باید با برخی اقدامات بهانه را به دست استکبار بدهیم و اینجا سئوال پیش می آید که این اتفاقات بر اساس کدام عقل سیاسی صورت می گیرد؟

محبیان در پایان خاطر نشان کرد: یکی از نکاتی که باید سیاسیون و برخی علما رعایت کنند این است که باید تنها ایرادات افراد را به خودشان بگویند و از پرده دری خودداری کنند.