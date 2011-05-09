به گزارش خبرنگار مهر، دیدار برگشت تیم‎های والیبال پیکان تهران و سایپای البرز در مرحله نهایی رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‌های کشور چهارشنبه برگزار می‎شود. تیم پیکان در صورت پیروزی در این دیدار عنوان قهرمانی را از آن خود می‎کند.

در دیداری همزمان نیز تیم‎های کاله آمل و باریج اسانس دیدار برگشت خود برای تعیین رده‎بندی تیم‎های سوم و چهارم برگزار می‌کنند. کاشانی‌ها که دیدار رفت را با برتری خود تمام کرده بودند در صورت پیروزی در دیدار روز چهارشنبه به عنوان سوم مسابقات لیگ برتر دست پیدا می‌کنند.

در هر صورت احتمال اینکه قهرمان، نایب قهرمان و تیم سوم مسابقات والیبال لیگ برتر روز چهارشنبه مشخص شوند دور از ذهن نیست با این حال سازمان لیگ هنوز برنامه مشخص و نهایی شده‌ای برای برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای کاپ به تیم‌های برتر ندارد. مسئولان این سازمان در فاصله 48 ساعت مانده به برگزاری دیدارهای برگشت مرحله فینال و رده بندی همچنان در حال بررسی زمان برگزاری مراسم اهدای کاپ هستند.

منوچهر پورحسن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: یک برنامه احتمالی این است که برگزاری مراسم اختتامیه و اهدای کاپ را برای روز چهارشنبه پیش‌بینی کنیم تا در صورت مشخص شدن قهرمان و نایب قهرمان در همان خانه والیبال کاپ تیم‎های برتر به آنها اهدا شود.

وی تصریح کرد: در این صورت باید شرایطی مهیا شود تا نماینده‎ای هم از تیم سوم داشته باشیم. البته اگر در دیدار همزمان میان تیم‌های کاله و باریج اسانس رده بندی تیم‌های سوم و چهارم مشخص شود.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با اشاره به برنامه پیشنهادی دیگر برای برگزاری مراسم اهدای کاپ یادآور شد: این احتمال هم وجود دارد که پس از پایان کامل مسابقات و رده‌بندی نهایی تیم‌ها مراسمی را جهت تقدیر از تیم‌های برتر و اهدای کاپ آنها برگزار کنیم. در هر صورت پس از نشست با رئیس فدراسیون در مورد زمان برگزاری مراسم اختتامیه و چگونگی برگزاری آن تصمیم گیری نهایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خانه والیبال تهران میزبان دیدار برگشت تیم‎های والیبال پیکان تهران و سایپا البرز در مرحله نهایی رقابت‎های لیگ برتر باشگاه‎های کشور است. در صورتی که سایپا برنده این بازی شود، دیدار سوم دو تیم که تعیین کننده قهرمان خواهد بود در تالار آزادی برگزار می‎شود.

دیدار برگشت تیم‎های کاله آمل و باریج اسانس کاشان در مرحله رده‎بندی رقابت‎های لیگ برتر نیز در سالن پیامبر اعظم (ص) آمل برگزار می‎شود.