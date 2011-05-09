چهار بازیکن صبای قم ملی پوش شدند

صمد الله‌یاری در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، تصریح کرد: خوشبختانه کار سازندگی باشگاه که از زمان حضور صبا در قم آغاز شده است، اکنون در حال به بار نشستن است زیرا بعد از حضور چند بازیکن خوب رده های پایه در تیم بزرگسالان، شاهد حضور جوانان مستعد فوتبال قم در تیم ملی نیز هستیم.



نمایش نبوغ جوانان قمی در لیگ‌های فوتبال کشور



وی اظهار داشت: حضور تیم های نوجوانان، جوانان و امید صبای قم در مسابقات لیگ های برتر و دسته اول این سه رده سنی سبب شده است تا نبوغ و استعداد جوانان برومند و توانای قمی به خوبی به نمایش در آید و ثمره آن دعوت به تیم ملی کشورمان باشد.



آماده سازی تیم ملی برای حضور در مسابقات جوانان آسیا



مربی تیم فوتبال صبای قم اضافه کرد: مربیان تیم ملی فوتبال جوانان کشورمان به منظور تشکیل تیمی منسجم با هدف شرکت در مسابقات جوانان آسیا از باشگاه های مختلف فوتبال کشور در رده سنی جوانان نفرات منتخبی را برگزیده اند که در بین آنها بازیکنان صبای قم نیز حضور دارند.



وی افزود: نتایج بسیار خوبی که تیم های فوتبال جوانان و امید صبای قم در مسابقات لیگ های دسته اول فوتبال جوانان و امید باشگاه های کشور به دست آوردند، زمینه مناسبی بود تا این اتفاق مهم یعنی دعوت از بازیکنان تیم جوانان صبا به تیم ملی صورت بگیرد.



فوتبالیست های آینده دار صبای قم در تیم ملی جوانان



الله‌یاری در ادامه با اشاره به نام بازیکنان ملی پوش صبای قم، اظهار داشت: محسن کرمی، سیدمهدی حسینی، حجت اسلامی و داود بهادری چهار بازیکن خوش تکنیک و آینده دار تیم های فوتبال جوانان و امید صبای قم هستند که به تیم ملی فوتبال جوانان دعوت شده اند.



