کیفیت تولیدات صنعتی گلستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، منصور قلیچ لی صبح دوشنبه در نشست این اداره کل افزود: مقدمات اولیه اجرای این قانون، هم اکنون براساس طرحی با نام طرح " توسعه جامع استاندارد سازی ( تجا ) " در استان گلستان آغاز شده است.

وی افزود: مطابق این قانون، تمام تولیدات صنعتی از 10 خردادماه سال جاری باید مطابق با یک استاندارد، تولید و به بازار عرضه شوند.

دبیر شورای استاندارد گلستان متذکر شد: واحدهای صنعتی استان می توانند با مراجعه به اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی گلستان و کسب اطلاعات لازم از ایجاد وقفه در تولیدات و اطلاع از ضوابط و مقررات مربوطه جلوگیری کنند.

قلیچ لی ادامه داد: اولین جلسه کمیته هماهنگی اجرای قانون مذکور پس از طلاع رسانی به واحدهای صنعتی با عضویت نمایندگان ادارات کل استاندارد، صنایع و معادن، بازرگانی، گمرکات و تعدادی از تشکل های صنفی، صنعتی استان تشکیل شد.

وی گفت: اطلاع رسانی گسترده تا زمان اجرای طرح و برگزاری همایشی با حضور صنعتگران و بازرگانان استان در دهه سوم اردیبهشت ماه و دعوت از مسئولان استانی و کشوری برای حضور در این همایش از مصوبات مهم این جلسه بود.