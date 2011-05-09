لغو مجوز 5 موسسه اعزام دانشجو به خارج/ موسسات متخلف چندکاره بودند

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از چند بار تذکر به این موسسات متخلف مجبور به لغو کامل مجوز، تعلیق 6 ماهه یا تعلیق مدت دار این موسسات اعزام دانشجو شدیم.

مدیرکل امور بورس وزارت علوم از افزایش تعداد موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج از 73 موسسه در سال گذشته به 95 موسسه در حال حاضر خبر داد و گفت: گردهمایی موسسات مجاز اعزام دانشجو به خارج برای تصمیم گیری جهت تشکیل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

وی درباره اهداف تشکیل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج گفت: با تشکیل این صنف بسیاری از کارهای مربوط به موسسات اعزام دانشجو به خارج که در حال حاضر در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می شود به خودشان محول می شود و نظارت بر کارشان نیز با خود صنف خواهد بود.

مسلمی نائینی درباره نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رابطه با موسسات اعزام دانشجو به خارج پس از تشکیل این صنف گفت: وزارت علوم مرجع صدور مجوز تأسیس این موسسات است.

وی همچنین مرجع صدور مجوز تشکیل صنف موسسات اعزام دانشجو به خارج را وزارت بازرگانی دانست.