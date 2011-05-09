دهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه ایران در مشهد برپا می شود

محمد سیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، اظهار داشت: شرکت های حاضر در دهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه ، ابزار و ادوات باغبانی ایران که با حمایت شهرداری مشهد برگزار می شود، در قالب550 غرفه در 13هزار متر مربع فضای مسقف و 3 هزار متر مربع فضای باز توانمندی های خود را در زمینه انواع گل و گیاه به نمایش می گذارند.

مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد، زمینه های فعالیت شرکت کنندگان در این نمایشگاه را پرورش انواع گل و گیاهان فصلی و دائمی، شاخه بریده، آپارتمانی، زینتی، کاکتوس و گیاهان گوشتی، پوششهای فضای باز "گلخانه ای"، درختچه های تزیینی و نهال، گل خشک طبیعی، گیاهان دارویی، نهاده های کشاورزی "بذر و کود"، سم و کود شیمیایی، ماشین آلات و ادوات باغبانی و کشاورزی، طراحی و اجرای سیستم های آبیاری، تجهیزات آزمایشگاهی، طراحی فضای سبز، چراغهای روشنایی پارک ها و سازه های گلخانه ای عنوان کرد.

سیدی گفت: توجه به نقش و اهمیت گل و گیاه در زندگی روزمره مردم، اشاعه و گسترش هرچه بیشتر فرهنگ احداث ، حفظ و نگهداری فضای سبز شهری و گل گیاه، برقراری ارتباط با شهروندان و افزایش آگاهی آنان از فضاهای سبز شهری از مهمترین اهداف این نمایشگاه است.



وی بیان کرد: آشنایی مردم با بهره گیری از بام سبزها وگرایش آنان به سمت توسعه عمودی فضای سبز شهری، ارائه توانمندی های شرکتهای خصوصی فعال در رابطه با فضای سبز شهری و مشارکت کنندگان در پرورش گل‌ها و گیاهان و اشتغالزایی، آشنایی کارشناسان با آخرین دستاوردها در خصوص فضای سبز و گلها و گیاهان و فرهنگ سازی بازار از اهداف این نمایشگاه را تشکیل می دهد.

سیدی افزود: شرکت کنندگانی از استان های تهران، اصفهان، یزد، مازندران، گیلان، زنجان، همدان، مرکزی، خراسان رضوی، فارس،البرز، خراسان شمالی و خراسان جنوبی و کشور های هلند، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، استرالیا، کره جنوبی، ژاپن ،سوئد و ترکیه در دهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه، ابزار و ادوات باغبانی ایران حضور خواهند یافت.

دهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه ، ابزار و ادوات باغبانی ایران در مشهد 22 تا 26 اردیبهشت ماه 1390 در مشهد برگزار می شود.