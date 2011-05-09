کار احداث سد "تارود" دماوند آغاز می شود

شاهرخ رامین در گفتگو با خبرنگار مهر در دماوند اظهار داشت: در تمامی نقاط جهان مبحث کمبود منابع آب و مدیریت بر این بخش بعنوان دغدغه بزرگ مسئولان عالی رتبه کشوری مطرح است.



وی پیرامون وضعیت منابع آبی کشور نیز خاطرنشان کرد: در چند سال اخیر وضعیت آب کشور بر روی خط قرمز بحران ایستاده که در این میان استان تهران به جهت جمعیت کثیر مقیم در آن با وضعیت نامناسبتری مواجه است.



این مسئول با اشاره به طرحهای آبیاری تحت فشار شهرستان دماوند گفت: با تلاش صورت گرفته و مساعدت مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در قالب اجرای طرحهای آبیاری قطره ای بودجه ای کلان در اختیار شهرستان دماوند قرار گرفته است و مردم باید به همان اندازه که از احمال مسئولان جهت جذب اعتبارات عمرانی ناخرسند خواهند شد باید ناخرسندی مسئولان شهرستان دماوند برای عدم جذب سرمایه مذکور از سوی کشاورزان را نیز بحق قلمداد کنند.



وی ادامه داد: در این طرح 50 درصد اعتبارات اجرای پروژه های آبیاری قطره ای از سوی دولت تامین و 50 درصد دیگر این هزینه ها نیز از طریق پرداخت تسهیلاتی با سود پایین به اهالی ارائه خواهد شد همچنین می توان با یکپارچه سازی اراضی که یک کارکرد سودمند محسوب می شود بطور همگانی امور مختلف طرح یاد شده را با شتاب بیشتری به پیش برد.



رامین درخصوص سد "تارود" دماوند نیز عنوان کرد: با پیگیریهای بعمل آمده سد تارود در سال 90 مراحل اجرایی خود را آغاز خواهد کرد و دلیل تاخیر بوجود آمده در این طرح طولانی شدن مراحل مقدماتی بود.



ضرورت تشکیل تعاونی در طرح هفت هزار هکتاری باغات



نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه از اجرای طرح هفت هزار هکتاری باغات مثمر سخن به میان آورد و گفت: با مساعدت مسئولان جهاد کشاورزی و استانداری تهران هفت هزار هکتار از اراضی دماوند و فیروزکوه به باغات مثمر تبدیل می شود.



این مسئول بیان داشت: در سایه این طرح که با سود جستن از مواد سوپرجاذب و بهره وری مناسب از منابع آب اجرایی می شود اشتغال امروز و ثروت آینده مناطق مختلف شهرستانهای دماوند و فیروزکوه تامین خواهد شد.



شاهرخ رامین خواستار تشکیل تعاونیهای کشاورزی جهت اجرای طرح فوق شد و افزود: برای اجرای هر چه بهتر این طرح ایجاد تشکلهای مردمی در قالب تعاونیهای شهری و روستایی امری مهم تلقی می شود که امیدوارم اهالی شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در اسرع وقت برای تشکیل تعاونیهای خود اقدام کنند.

