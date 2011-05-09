مجتبی درویشزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به تعهد بنیاد تعاون بسیج به منظور اشتغالزایی بسیجیان فعال در سراسر کشور افزود: این تعهد از سوی بنیاد تعاون بسیج به سازمان بسیج کشور ارائه شده و لازم الاجرا محسوب میشود.
وی با اشاره به روند فعالیت بنیاد تعاون بسیج کشور اظهار داشت: بنیاد تعاون بسیج کشور از سال 1375 فعالیت خود را آغاز کرده و گامهای مثبت و سازندهای نیز در این ارتباط برداشته است.
رئیس کارآفرینی و توانمندسازی سازمان بسیج مستضعفان همچنین با اشاره به اینکه سرفصلهای متفاوت و مطلوبی به منظور استفاده از پتانسیلها و ظرفیتهای بسیجیان اندیشیده شده است، بیان کرد: از ابتدای سال 89 تاکنون، مباحث مرتبط با کارآفرینی و اشتغال در معاونت توانمندسازی بسیج مستضعفان تشکیل شده و فعالیتهای مطلوبی را به انجام رسانده است.
ایجاد 100 هزار فرصت شغلی برای بسیجیان
وی با اشاره به لزوم حرکت به سمت ایجاد فرصتهای شغلی برای بسیجیان در کشور، اضافه کرد: در سال جاری و بر اساس تعهدات ارائه شده، 100 هزار فرصت شغلی برای بسیجیان ایجاد میشود.
درویشزاده با اشاره به مشارکت کنندگان در ایجاد این 100 هزار فرصت شغلی برای بسیجیان در سراسر کشور، بیان داشت: این تعداد فرصت شغلی از سوی بنیاد تعاون بسیج و با همکاری وزارت تعاون ایجاد خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه وزارت تعاون در ایجاد این تعداد فرصت شغلی برای بسیجیان نقش غیرقابل انکاری داشته است، ادامه داد: طرح اشتغالزایی برای بسیجیان سراسر کشور پیرو تفاهمنامه به امضا رسیده میان بنیاد تعاون بسیج و وزارت تعاون به اجرا در میآید که یکی از مهمترین نتایج آن، فراهم کردن تسهیلات کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار در جامعه خواهد بود.
رئیس کارآفرینی و توانمندسازی سازمان بسیج مستضعفان با بیان اینکه وزارت تعاون نیز در این ارتباط وظایفی را بر عهده گرفته است، گفت: یکی از مفاد این تفاهمنامه آن است که وزارت تعاون بانک اطلاعاتی خود را به منظور شناسایی فرصتهای شغلی برای بسیجیان در اختیار بنیاد تعاون بسیج قرار دهد.
وی با تاکید بر اینکه مراحل اشتغالزایی برای بسیجیان سراسر کشور بسیار هدفمند و با برنامهریزی حساب شده به اجرا درمیآید، افزود: به منظور ایجاد فرصتهای شغلی برای بسیجیان سراسر کشور، 10 کارگروه سازماندهی شدهاند که هر یک وظایف جداگانهای را به انجام میرسانند.
درویشزاده با اشاره به کارگروههای تشکیل شده به این منظور، اظهار داشت: کارگروههای بهداشت و درمان، کشاورزی، صنعت و معدن، فرهنگی، ورزشی، هنری و تعاون در بسیج از جمله کارگروههای مهمی هستند که به منظور اشتغالزایی برای بسیجیان فعال شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه بنیاد تعاون بسیج یکی از راهکارهای اشتغالزایی برای بسجیان را ایجاد فرصتهای شغلی در مجموعه خود میداند، تصریح کرد: شرکت بینالمللی نگار نصر یکی از زیرمجموعههای بنیاد تعاون بسیج محسوب میشود که یکی از وظایف این شرکت، ایجاد فرصتهای شغلی برای بسیجیان است.
رئیس کارآفرینی و توانمندسازی سازمان بسیج مستضعفان با اشاره به وظایف کلی شرکت بینالمللی نگار نصر، اضافه کرد: توانمندسازی و کارآفرینی برای بسیجیان با استفاده از برقراری ارتباط با ارگانهای مختلف از جمله برنامهها و وظایف پیشبینی شده برای شرکت نگار نصر محسوب میشود.
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