مهلت ارسال آثار به جشنواره فیلم پلیس تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ستاد خبری چهارمین جشنواره فیلم پلیس، بنا به درخواست برخی از هنرمندان و علاقمندان و همچنین استقبال قابل توجه سینماگران کشور از جشنواره، دبیرخانه چهارمین جشنواره فیلم پلیس مهلت ارسال آثار را تا 30 اردیبهشت‌ماه امسال تمدید کرد.

مهلت ارسال آثار به دبیرخانه چهارمین جشنواره فیلم پلیس تا بیستم اردیبهشت ماه بود که پایان این ماه تمدید شد. پس از این زمان آثار رسیده توسط هیئت انتخاب و داوری جشنواره اعم از سینماگران و کارشناسان و صاحبنظران برجسته فرهنگی کشور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

این دوره از جشنواره در پنج بخش سینمایی، ویدئویی، کوتاه داستانی، مستند و فیلمنامه پذیرای آثار هنرمندان و سینماگران کشور است. هنرمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم فراخوان می‌توانند به دبیرخانه چهارمین جشنواره فیلم پلیس در محل خیابان شهید احمد قصیر، کوچه شهید حسن مقدس (چهارم) پلاک 28 ، طبقه اول، واحد چهار مراجعه و یا با شماره تلفن‌های 88530642 و 8853643 تماس گرفته و نمابرهای خود را به شماره 88530644 ارسال کنند.

چهارمین جشنواره فیلم پلیس با دبیری علی سلطانی 11 تا 14 تیرماه در تهران برگزار می‌شود.