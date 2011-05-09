سیل و تگرگ 57 میلیارد ریال به کشاورزان گنابادی خسارت زد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد باقرجاهدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: براثر این حادثه بیش از یک هزار هکتار مزارع جو و گندم در روستاهای اروک، اسو، بیمرغ و نوده پشنگ بین 40 تا 90 درصد خسارت دیده که معادل 5 میلیارد و 380 میلیون ریال بر آورد می شود.

وی اظهار داشت: در روستاهای ذکر شده 200 رأس گوسفند تلف و به حدود 24 هزار و 850 مترمربع اماکن دامی بین 35 تا 40 درصد به ارزش دو میلیارد و 850 میلیون ریال خسارت وارده آمده است.

وی بیان کرد: بر اثر تگرگ به 400 هکتار باغ های میوه بخش کاخک بیش از یک میلیارد و 300 میلیون ریال و نیز 880 هکتار باغهای پسته دهستان سپکلوت بین 40 تا 70 درصد به ارزش 46 میلیارد و 860 میلیون ریال خسارت وارده شده است.

وی اضافه کرد: شش هزار و 700 متر کانال آبیاری بتنی به ارزش 990 میلیون ریال نیز تخریب شده است.

