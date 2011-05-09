گیتی پسند بازی برده را واگذار کرد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، در چارچوب هفته ششم از دور دوم لیگ دسته سوم فوتبال ایران، یکشنبه شب دو تیم گیتی پسند اصفهان و سایپا مهر کرج در ورزشگاه دانشگاه آزاد مبارکه به مصاف یکدیگر رفتند که در پایان این بازی با نتیجه یک بر 2 به سود مهر کرج به پایان رسید.

تک گل تیم گیتی پسند را در این دیدار رسول ناظم الرعایا در دقیقه شش به ثمر رساند.

از نکات قابل توجه در این بازی می توان به تجلیل باشگاه گیتی پسند از وحید براتی بازیکن تیم سایپا مهر کرج اشاره کرد.

وحید براتی بازیکن تیم مهر کرج در دیدار رفت که هفته گذشته برگزار شد حرکت جوانمردانه ای از خود به نمایش گذاشت و باشگاه گیتی پسند نیز به پاس حرکت ارزنده این بازیکن، با اهدای یادبودی از وحید براتی تجلیل به عمل آورد.

تیم فوتبال گیتی پسند با این شکست 10 امتیازی شد اما همچنان از شانس های اصلی صعود به لیگ دسته دوم ایران به حساب می آیند.