21 هزار شغل پایدار کشاورزی در گیلان ایجاد می شود

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشاورزی بهترین، کم خطرترین، کم هزینه ترین و مطمئن ترین بخش برای ایجاد اشتغال در استان است.

وی با اعلام اینکه بخش کشاورزی توان بیش از این برای ایجاد اشتغال دارد، اظهارداشت: مسئولان در تخصیص اعتبارات باید توجهی ویژه به استان داشته باشند.

تدوین برنامه راهبردی برای توسعه همه جانبه کشاورزی در استان

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: کشاورزی از ارکان اقتصادی استان و باید برنامه ریزی راهبردی برای توسعه همه جانبه این بخش تدوین شود.

وی با اشاره به اینکه مکانیزاسیون در تولید نمونه محصولات زراعی و کاهش هزینه های تولید نقش مهمی دارد، افزود: مقدمه اجرای این کار اجرای یکپارچه سازی اراضی است.

روحی ماسوله در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه چند درصد از شالیزارهای استان یکپارچه سازی شده است، افزود: متاسفانه از سال 71 تاکنون 31 درصد از شالیزارهای استان تجهیز و نوسازی شده اند.

وی گفت: این طرح با توجه به خرد بودن اراضی در استان و تهدیداتی که در رابطه با بخش کشاورزی در استان وجود دارد باید هرچه سریعتر در استان عملیاتی شود.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان اظهارداشت: هر زیر ساختی برای استان مثل اتوبان، راه آهن، فرودگاه یک فرصت است ولی همگام با این مزیت ها باید مسائل بخش کشاورزی رشد پیدا کند یعنی در سریعترین زمان شالیزارها یکپارچه سازی شود.

طی 19 سال تنها 31 درصد شالیزارهای گیلان یکپارچه سازی شدند

وی با بیان اینکه تا پایان برنامه پنجم ساله پنجم توسعه باید تمامی اراضی شالیکاری گیلان یکپارچه سازی شوند، ادامه داد: برای اجرای این طرح علاوه بر استقبال کشاورزان، پیمانکاران خوبی نیز تربیت شده اند.

روحی ماسوله عنوان کرد: سال گشته 24 هزار هکتار از اراضی شالیکاری استان مکانیزه کشت شد، 50 هزار هکتار مکانیزه برداشت شد، امسال 30 هزار هکتار مکانیزه کشت و 80 هزار هکتار مکانیزه برداشت خواهد شد.

وی همچنین از مشکلات بخش کشاورزی را بالابودن هزینه های تولید دانست و یادآور شد: توسعه مکانیزاسیون و افزایش محصول در واحد سطح، کشاورزی در گیلان را اقتصادی خواهد کرد.