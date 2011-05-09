به گزارش خبرنگار مهر، بازیکنان، مربیان و کادر همراه تیم پرسپولیس که با پرواز ساعت 17:45 هواپیمایی الاتحاد، عازم کشور امارات شده بودند، ساعت 19:50 وارد فرودگاه ابوظبی شده و از آنجا عازم هتل "میلینیوم" الوحده، هتل محل اقامت خود شدند.

پرواز سرخپوشان تهرانی که متعلق به شرکت الاتحاد بود، راس ساعت حرکت و در وقت پیش بینی شده وارد فرودگاه ابوظبی شد. این در حالی بود که در بخشی از این سفر، شرایط جوی نامساعد و تکان‌های شدید هواپیما، باعث وحشت مسافران شده بود.

پس از ورود سرخپوشان به فرودگاه ابوظبی نمایندگانی از سوی باشگاه الوحده، در فرودگاه به استقبال سرخپوشان آمده بودند.

خروج سریع و بی دردسر پرسپولیسی‌ها از فرودگاه ابوظبی با شوخی برخی بازیکنان همراه شده بود. گویا تجربه تلخ سفر به عربستان در ذهن بازیکنان مانده بود و آماده برخوردهای عجیب از سوی میزبان بودند.

به محض ورود به فرودگاه ابوظبی، ماشین‌های تشریفات از سوی باشگاه الوحده به استقبال سرخپوشان آمد. با این حال، اتوبوسی که برای پرسپولیسی‌ها در نظر گرفته شده بود با دقایقی تاخیر به محل مورد نظر رسید و بازیکنان دقایقی را در خروجی فرودگاه به انتظار اتوبوس، معطل شدند.

پرسپولیسی‌ها 30 دقیقه پس از استقرار در هتل میلینیوم الوحده، با نظر کادر فنی عازم زمین محل تمرین شدند تا اولین جلسه از تمرینات خود را پشت سر بگذارند. زمین در نظر گرفته شده برای تمرین سرخپوشان، استادیوم باشگاه الظفره بود.

نخستین جلسه تمرینی تیم فوتبال پرسپولیس در امارات از ساعت 21:30 به وقت محلی در ورزشگاه الظفره آغاز شد. پیش از شروع تمرین، علی دایی به مدت پنج دقیقه با بازیکنان صحبت کرد.

پس از آن، بازیکنان 20 دقیقه به دویدن و گرم کردن، زیر نظر مولایی، بدنساز تیم پرداختند. حرکات کششی، بخش بعدی تمرینات بود. در اولین بخش از تمرینات گروهی، بازیکنان به سه گروه هفت نفره تقسیم شدند و 5 به 2 به بازی فوتبال با قوانین خاص پرداختند. این بخش از تمرینات زیر نظر میاچ انجام شد.

مرور تمرینات تاکتیکی، بخش بعدی و پایانی تمرینات یکشنبه شب سرخپوشان بود. بازیکنان پس از سرد کردن، عازم هتل شدند.

کنفرانس مطبوعاتی بازی تیم‎های الوحده امارات و پرسپولیس تهران پیش از ظهر امروز دوشنبه برگزار می‌شود.

این کنفرانس مطبوعاتی ساعت 11:30 صبح امروز با حضور سرمربیان و کاپیتان‌های دو تیم در محل باشگاه الوحده برگزار می‌شود.

نشست هماهنگی پیش از دیدار تیم‌های الوحده امارات - پرسپولیس ساعت 17:30 امروز دوشنبه برگزار خواهد شد. در این نشست محمود خوردبین، منصور بیک محمدلو و علی اصغر مانوسی فر به نمایندگی از باشگاه پرسپولیس حضور خواهند داشت.

آخرین جلسه از تمرینات پرسپولیس پیش از بازی برابر الوحده امارات، امشب در ورزشگاه اصلی باشگاه الوحده و محل برگزاری مسابقه، برگزار می‌شود. زمین چمن ورزشگاه آل نهیان الوحده، امشب از ساعت 20:15 در اختیار سرخپوشان خواهد بود.

تیم‌های فوتبال پرسپولیس و الوحده در آخرین بازی از مرحله اول لیگ قهرمانان آسیا و در یک بازی تشریفاتی، سه شنبه از ساعت 20:30 به مصاف هم می‌روند.