به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی رضا جنتی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: جشن سالگرد تاسیس باشگاه گیتی پسند در تیرماه جای برگزار می شود که طی آن از تیم هایی که در سال 89 موفق به کسب عنوان شدند تجلیل به عمل می آید، همچنین جشن پیراهن تیم فوتسال نیز در دستور کار قرار دارد تا به طور رسمی بازیکنان این فصل تیم به هواداران معرفی گردند.

وی درباره بودجه این فصل باشگاه و تیم فوتسال نیز گفت: با توجه به اینکه در سال گذشته تجربه کمتری داشتیم با احتیاط سرمایه گذاری کردیم اما در این فصل افزایش بودجه در هیئت مدیره تصویب شده و نسبت به جذب چند بازیکن اصفهانی دیگر نیز اقدام خواهیم کرد.

رئیس هیئت مدیره باشگاه گیتی پسند اصفهان اضافه کرد: در صورت اضافه شدن تیمهای والیبال و بسکتبال نیز طبیعی است که هریک از این تیم ها بودجه خاص خود را خواهند داشت که البته قطعی شدن حضورمان در لیگ والیبال و بسکتبال نیز طی یکی دو هفته آینده مشخص می شود.

جنتی درباره نتایج تیم فوتبال گیتی پسند در لیگ دسته دوم نیز گفت: با وجود شکست این تیم در بازی آخر خود اما معتقدم تیم خوبی تشکیل شده که می تواند جزو تیم های صعود کنده به لیگ دسته دوم باشد، باشگاه همچنان حمایت خود را از این تیم ادامه می دهد و برنامه ریزی بلند مدتی برای این تیم صورت گرفته است.