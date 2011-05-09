صدور گواهینامه پس از آموزشهای تخصصی امداد و نجات به دانش آموزان

غلامرضا پور حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کتاب کمکهای اولیه به زبان ساده برای دانش آموزان مقاطع راهنمایی و دبیرستان منتشر شده است گفت: این کتاب 130 صفحه ای فعلا با تیراژ بیش از سه میلیون جلد همراه با CD منتشر شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه ریزیها قرار است هر سال یک مقطع تحصیلی را تحت پوشش آموزشهای امداد و نجات قرار دهیم تا در یک مدت زمان مشخص اعلام کنیم تمامی دانش آموزان آموزشهای امداد و نجات را فرا گرفته اند. البته این آموزشها به صورت کتاب، سی دی و حضوری همراه با مربی انجام می شود.

رئیس موسسه آموزش عالی هلال احمر کشور اظهار داشت: به دلیل برخی از فعالیتهای فیزیکی امداد و نجات مانند حمل مصدوم پیش بینی شده است که آموزشها در مقطع راهنمایی و اول دبیرستان انجام شود.

پورحیدری گفت: آموزشهای امداد و نجات هلال احمر در دو حوزه عمومی و تخصصی انجام می شود که بخش عمومی توسط رسانه ها و توزیع بروشور و سی دی انجام شده و بخش تخصصی در شعب معیت هلال احمر و مدارس تعیین شده انجام می شود که آموزشهای تخصصی همراه با صدور گواهینامه است.