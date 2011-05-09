دوران دفاع مقدس همدان باید به صورت مستند ثبت شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، علی اکبر فامیل کریمی در همایش اسناد ملی، هویت ملی و تجلیل از فعالان عرصه اسناد ملی همدان با اشاره به اینکه اهمیت اسناد ملی به حدی بالاست که می‌تواند یک جامعه را سرپا نگه دارند، گفت: با توجه به اسناد موجود درباره تاریخ همدان و هشت سال دفاع مقدس، نسل‌های آینده به پیشینه خود افتخار می کنند.

فامیل کریمی با اشاره به اینکه سند دارای هویت است و یک نسل می‌تواند با نگاه به آن حرکت کند، گفت: در خصوص ثبت استان همدان به عنوان پایتخت تاریخ و تمدن از اسناد و کتب معتبر بسیاری استفاده شد تا با استناد به آنها و انجام کارهای کارشناسی این امر محقق شود.

مدیران فرهنگی همدان باید به اسناد نگاهی راهبردی داشته باشند

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان تأکید کرد: مدیران فرهنگی استان همدان باید نگاهی جدی و راهبردی در خصوص پرداختن به موضوع اسناد این استان داشته باشند.

فامیل کریمی یادآور شد: در استانداری همدان بستر کمک به سازمان ملی اسناد و افراد حقیقی و حقوقی فعال در زمینه اسناد وجود دارد.

وی با بیان اینکه هر برگ از تاریخ جنگ، افتخاری برای استان همدان است، ابراز امیدورای کرد: تاریخ دفاع مقدس که تاریخی کهن است به صورت مستند ثبت شود.

همدان از دارا بودن بنیاد تاریخ شناسی محروم است

یکی از پژوهشگران برجسته استان همدان نیز در این همایش گفت: تاریخ همدان مظلوم‌ترین تاریخ است و این استان از داشتن یک بنیاد تاریخ شناسی محروم است.

ابوالفتح مومن اضافه کرد: هر آنچه قابل استناد و اعتماد باشد سند و مدرک است و در طول تاریخ حکمرانان برای جلوگیری از انتقال وقایع و ظلم‌های خود بسیاری از اسناد را از بین برده‌اند.

مومن یادآور شد: اهداکنندگان، حافظ تاریخ و تمدن هستند و تاریخ شفاهی بدون اسناد معتبر قابل ارائه نیست.

وی افزود: در خصوص تاریخ همدان تلاش‌های بسیاری شده و کتب معتبری در این زمینه تألیف شده است.