به گزارش خبرگزاری مهر، منصور ضابطیان در این باره افزود: از 24 اردیبهشت برنامه شبانگاهی "رادیو هفت" با تغییراتی در دکور پخش زنده روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

وی به ساختار و فضای برنامه اشاره کرد و گفت: فضای برنامه تفاوت چندانی با سال گذشته ندارد، چرا که مخاطبان آن فرم و ساختار را دوست داشته و استقبال می‌کردند. در این سری بخش‌های جدیدی اضافه شده است که شامل نمایش، گفتگو و اضافه شدن شخصیت عروسکی به نام بز عاشق پیشه که متنی را می‌خواند، قصه‌های خان جون و امیرعلی از دیگر بخش‌های برنامه زنده "رادیو هفت" است.

ضابطیان ادامه داد: در سری جدید غیر از من احسان کرمی، محمد سلوکی، غلی ضیاء، اردشیر کاکاوند، علیرضا معینی، سودابه آقاجانیان، آرزو جعفرپور، الهام صفوی زاده، آزاده نامداری به عنوان مجریان برنامه و جمعی از بهترین گویندگان رادیو و تلویزیون به عنوان گوینده مهمان در برخی از شب‌ها هستند که اجرای برنامه را برعهده دارند.

تهیه کننده و کارگردان برنامه شبانگاهی "رادیو هفت" به ساعت پخش برنامه اشاره کرد و گفت:‌ ساعت پخش برنامه تغییری نکرده و از شنبه 24 اردیبهشت ساعت 23 به مدت یک ساعت روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.