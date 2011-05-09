وضعیت جسمانی پدرم خوب است/ معالجات را در منزل ادامه می دهیم

آتیلا حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این مطلب افزود: پدرم پس از یک هفته استراحت عصر روز یکشنبه و بعد از MRI مغزی به توصیه پزشکان به منزل انتقال یافت تا ضمن استراحت بیشتر ادامه معالجات در منزل پیگیری شود.

آتیلا حجازی تصریح کرد: خوشبختانه پزشکان از شرایط جسمانی پدرم رضایت دارند و مراقبت های یک هفته ای در بیمارستان باعث تخفیف بیماری وی شده ولی باید معالجات همچنان ادامه یابد و خوشبختانه پدرم از روحیه بسیارخوبی برای پیگیری مداوای خود برخوردار است.

ناصر حجازی کاپیتان و دروازه بان پیشین تیم های ملی و استقلال پس از یک هفته بستری بودن در بیمارستان کسری عصر دیروز یکشنبه به صلاحدید پزشکان معالج به منزل انتقال یافت. وی از یکسال پیش به دلیل بیماری ریوی و دستگاه تنفسی تحت نظر پزشکان قرار دارد.