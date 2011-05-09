حوزه های علمیه و مدیران فرهنگی راه ساخت فیلمهای دینی را هموار کنند

اکبر خواجویی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: مردم ایران به دیدن چنین آثاری علاقه مند هستند و اساتید حوزه به عنوان کارشناسان این عرصه و مدیران فرهنگی باید شرایط ساخت این موضوعات را با زبان فیلم مهیا کنند، تا فیلم سازان در این زمینه با مشکلات کم تری مواجه شده و با دغدغه کمتری سراغ ساخت چنین موضوعاتی بروند.

کارگردان فیلم "محیا" با بیان اینکه شرایط ساخت فیلم های دینی در کشور ما مهیا نیست، تصریح کرد: این در حالی است که گاهی فیلم های مبتذل و بی مایه به راحتی در کشور ما ساخته می شوند و کسی هم متعرض آن نمی شود، اما در موضوعات دینی به جای کمک به کارگردان چالش ها و موانعی را هم برای او به وجود می آورند.

وی با اظهار تاسف از چالشهایی که نسبت به نشان دادن چهره حضرت عباس (ع) در سریال مختارنامه از سوی برخی علما پیش آمده است، یاد آور شد: اگر با هنرمند چنین برخوردی شود در آینده هیچ کارگردانی جرات نمی کند وارد این فضاها شود و اقدام به ساخت فیلم دینی کند، چون فکر می کند ممکن است زحماتش نادیده گرفته شود.

خواجویی با اظهار اینکه سریالهای تاریخی-مذهبی باید نسبت به تاریخ وفادار باشند و بر اساس منابع مستند و معتبر تاریخی ساخته شوند، خاطرنشان کرد: به همین دلیل ساخت این آثار با دشواری ها و ظرایفی روبرو است که فیلم ساز باید آنها را مراعات کند، تا به تحریف تاریخ متهم نشود.

وی فیلم "روز واقعه" را به عنوان یک اثر عاشورایی تحسین کرد و گفت: این فیلم با فیلم نامه ای قوی، خیلی خوب خود را به روح واقعه عاشورا نزدیک کرد و توانست با بیان فاخری بخشی از حقیقت واقعه بزرگ کربلا را ترسیم کند.