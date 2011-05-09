به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث نمایشگاه بین‌المللی در پرند به زمین زده شد. فاز نخست این نمایشگاه قرار است در زمینی به وسعت 135 هکتار در قالب سایت نمایشگاهی با تمام الزامات و تجهیزات دایر شود.

به اعتقاد وزارت بازرگانی، ساخت نمایشگاه بین‌المللی پرند اقدام بلندمدتی است که نیاز به حمایت همه دستگاه‌ها دارد و‌ تلاش بر آن است به مرور از سال جاری، رویدادهای بین‌المللی نمایشگاهی در این محل برگزار شود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، در فاز نخست قرار است تمام نمایشگاه‌های پر ازدحام که موجبات کندی آمد و شد در برخی از نقاط تهران را فراهم می‌کند، به این منطقه منتقل شود.